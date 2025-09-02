El Ayuntamiento presenta una variada oferta de 17 talleres y actividades

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una completa oferta de formación y actividades para el nuevo curso, con un total de 17 opciones dirigidas ... a toda la ciudadanía. Se trata de una propuesta variada y transversal, organizada desde las áreas de Deporte, Euskara y Cultura, Escuela de Empoderamiento de las Mujeres y Bienestar, con el objetivo de fomentar la participación, la vida saludable y el aprendizaje a lo largo de la vida.

El Consistorio ha apostado por mantener aquellas actividades que año tras año cuentan con una gran aceptación entre los vecinos y vecinas, a la vez que incorpora algunas novedades que buscan atraer nuevos públicos. El periodo de inscripción ya está abierto y permanecerá disponible hasta el 14 de septiembre, con opciones tanto telemáticas como presenciales.

Oferta de deporte y cultura

El área de Deporte es la que ofrece un mayor número de cursos, con siete modalidades: spinning, yoga, TRX, GAP, pilates, gimnasia de mantenimiento, Gaztefit y tai-chi. Se trata de actividades que combinan el ejercicio físico, el bienestar y el trabajo en grupo, adaptadas a distintos niveles y edades.

Por su parte, el área de Euskara y Cultura ha diseñado cuatro talleres que acercan tanto a la creatividad como al aprendizaje lingüístico. Junto a los habituales de ebanistería, costura y euskera, este curso se suma una novedad destacada: un taller de cerámica para adultos, que permitirá a los participantes adentrarse en esta disciplina artesanal.

La Escuela de Empoderamiento de las Mujeres ha incorporado tres propuestas inéditas. Bajo los títulos Amak tribuan, Kosmetika naturala y Sexualitatea eta emakumeak bizitzan zehar, se pretende ofrecer espacios de encuentro y reflexión que refuercen la autonomía personal y el intercambio de experiencias.

En el ámbito del Bienestar, la programación se completa con tres actividades orientadas al cuidado personal y la vida comunitaria: un taller de memoria, Izalbira y un curso de primeros auxilios. Estas iniciativas buscan tanto prevenir el deterioro cognitivo como fomentar la seguridad y la capacidad de respuesta en situaciones cotidianas.

Inscripción y plazos

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en la web municipal idiazabal.eus o en la biblioteca de manera presencial. En este último caso, se han establecido diferentes franjas: hasta el 5 de septiembre, de 09.30 a 13.00; del 8 al 11, de 10.30 a 12.30 y de 16.00 a 19.00; y el día 12 de septiembre, de 09.30 a 12.30.

El 19 de septiembre se publicarán las listas provisionales con todas las personas inscritas. En aquellos cursos en los que se supere el número de plazas ofertadas, el Ayuntamiento realizará un sorteo para adjudicar los puestos disponibles. Una vez realizada la selección, se darán a conocer las listas definitivas.