Pasa den urteko Bost Herrien arteko ibilaldian parte hartu zuten mendizaleak, Seguran. ANTOLAKUNTZA

Goierri

Bost Herrien arteko X. Ibilaldia Zeraingo mendietan egingo da larunbatean

Mutiloa, Segura, Zegama, Zerain eta Idiazabalgo mendizaleak elkartuko dira irailaren 20an, historia eta naturarekin bat egiteko

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Goierri

Asteartea, 16 iraila 2025, 20:24

Bost Herrien arteko ibilaldia hamarretik hamargarren ediziora iritsi da, eta aurten Zeraingo paisaia eta ondare naturala izango dira protagonistak. Irailaren 20an (larunbatean) egingo da ekimena, eta Mutiloa, Segura, Zegama, Zerain eta Idiazabalgo mendizaleak batuko dira ohiko topaketan. Urtero bezala, gai edo leku berezi baten inguruan diseinatzen da ibilaldia, eta oraingoan Zeraingo mendietan zeharreko ibilbidea prestatu dute.

Ibilaldia goizeko 08:00etan abiatuko da plazatik. Lehen geltokia Arrola inguruan izango da, non 'Jentilen sukaldea' izenez ezagutzen den toki bitxia bisitatuko den. Barbariako haitzaren magalean kokatua, lehen begiratuan meazulo baten antza dauka, eta gogora ekartzen du XX. mendearen erdialdera arte burdin mea ateratzen zela ingurune horretan.

Handik, ibilbideak Urruztiko etxeak zeharkatuko ditu, eta mendizaleek Oamendi tontorrera (868 m) igoko dira. Gune horrek Zerain, Zegama eta Legazpi arteko muga markatzen du, eta bertan harrobi zahar baten arrastoak ikus daitezke oraindik. Hango harria oso preziatua izan zen garai batean; harginek kalitate bikainagatik erabiltzen zuten, eta hainbat eraikin garrantzitsuetan ageri da, besteak beste, Oñatiko unibertsitatean.

Beherako bidean, Bostaritzetako karobi zahar bat ere bisitatzea aurreikusi da, iraganeko jarduera industrialen lekuko gisa. Horrela, parte-hartzaileek aukera izango dute ibilbidean zehar natura eta ondare historiko-industriala uztartzeko.

Ekitaldia eguerdirako amaituko da, eta ez da beharrezkoa aldez aurretik izena ematea; nahikoa da goizeko zortzietan Zeraingo plazan izatea. Gainera, nahi dutenek aukera izango dute ibilaldia bazkariarekin biribiltzeko Liztormendi elkartean. Horretarako, aurrez erreserba egin behar da 630 613 929 telefonora deituta.

Hamargarren edizio honek, beraz, mendizaletasuna eta herrien arteko elkarlana uztartuko ditu, eta aldi berean aukera eskainiko du Zerainen dagoen ondare natural eta kultural aberatsa ezagutzeko.

