Era un rumor desde hacer unos meses, pero este miércoles se han confirmado. No habrá Ehunmilak en 2026. El comité organizador del proyecto lo ha ... anunciado a través de sus redes sociales. No se celebrará ninguna de las tres pruebas: ni la ultratrail, ni Goierriko 2 Handiak ni la maratón Marimurumendi. «Ha sido una decisión difícil y meditada», reconocen, por lo que han querido «compartir las razones de esta decisión con quienes habéis apoyado e impulsado este proyecto».

«La comisión organizadora la formamos un pequeño grupo de personas de Beasain, que desde el año 2008 hemos trabajado de forma voluntaria durante todo el año, dedicándole muchas horas a este proyecto. La situación personal/familiar de los miembros del equipo ha cambiado de forma importante a lo largo de estos años, lo que impide dedicarle al proyecto el tiempo necesario para llevarlo adelante de forma adecuada. Además, los últimos años han sido complicados».

Destacan que han tenido que tomar «muchas decisiones difíciles, lo que también ha supuesto una sobrecarga añadida en el equipo. El cansancio y la falta de relevo han hecho mella en el grupo. Además del equipo organizador, también prevemos la ausencia de otros pilares básicos de cara a próximas ediciones».

Asimismo, al margen de los recursos humanos de la organización, los recursos económicos también han afectado a la hora de tomar esta decisión, tal y como han detallado. «Los ingresos no han tenido la misma evolución que los gastos. A la hora de mantener el nivel de proyecto, los gastos han ido aumentando constantemente y no hemos sabido ajustar los ingresos al mismo nivel. En consecuencia, todos los años nos hemos visto obligados a realizar esfuerzos y trabajos adicionales para poder terminar la edición sin pérdidas. Esta situación no nos ha permitido innovar en las carreras y, por lo tanto, en muchas ocasiones no hemos conseguido la calidad que nos gustaría en las tres carreras que organizamos».

Han aprovechado el comunicado, para «dar las gracias a las instituciones, los patrocinadores y los colaboradores que han estado a nuestro lado durante todos estos años y que han creído en nosotros. También a las corredoras y los corredores que habéis participado en todas estas ediciones por elegir nuestras carreras. Y, cómo no, a las voluntarias y los voluntarios que han sido imprescindibles para llevar adelante este proyecto. Sin la aportación de todos ellos esta aventura no hubiera sido posible».

Puerta abierta a otro grupo

En cualquier caso, quieren dejar «la puerta abierta a cualquier grupo que pudiera estar interesado en dar continuidad al proyecto. Tendrá a su disposición nuestra ayuda y los recursos materiales hasta ahora utilizados».