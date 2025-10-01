Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Si no hay ningún grupo que tome el relevo, esta imagen no volverá a repetirse. ZABALA

Beasain

No habrá Ehunmilak en 2026

«El cansancio y la falta de relevo» así como «el aumento de los gastos» han llevado al comité organizador a tomar esta «difícil decisión»

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

Era un rumor desde hacer unos meses, pero este miércoles se han confirmado. No habrá Ehunmilak en 2026. El comité organizador del proyecto lo ha ... anunciado a través de sus redes sociales. No se celebrará ninguna de las tres pruebas: ni la ultratrail, ni Goierriko 2 Handiak ni la maratón Marimurumendi. «Ha sido una decisión difícil y meditada», reconocen, por lo que han querido «compartir las razones de esta decisión con quienes habéis apoyado e impulsado este proyecto».

