Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
María Carmen Usabiaga junto a dos de los cuadros expuestos en Altarte. Altarte

Ordizia

«Con 85 años sigo con la misma ilusión de seguir aprendiendo de la pintura»

Mari Carmen Usabiaga presenta su obra pictórica en la sociedad Altarte en su primera muestra en solitario

Amaia Núñez

Ordizia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

Es la más veterana alumna del curso de pintura y durante este mes expone sus cuadros en la sociedad Altarte. María Carmen Usabiaga muestra ... por primera vez en solitario tras aceptar la invitación de Patxi Morales. Está muy agradecida tanto a Patxi Morales como a la sociedad Altarte por la oportunidad. «La mayor satisfacción que he sentido al ver la exposición es que, con 85 años, estoy capacitada para seguir aprendiendo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Con 85 años sigo con la misma ilusión de seguir aprendiendo de la pintura»

«Con 85 años sigo con la misma ilusión de seguir aprendiendo de la pintura»