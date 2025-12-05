«Con 85 años sigo con la misma ilusión de seguir aprendiendo de la pintura»

Es la más veterana alumna del curso de pintura y durante este mes expone sus cuadros en la sociedad Altarte. María Carmen Usabiaga muestra ... por primera vez en solitario tras aceptar la invitación de Patxi Morales. Está muy agradecida tanto a Patxi Morales como a la sociedad Altarte por la oportunidad. «La mayor satisfacción que he sentido al ver la exposición es que, con 85 años, estoy capacitada para seguir aprendiendo».

En Altarte se podrán ver sus últimos trabajos, aunque a ella le ha gustado pintar toda su vida. «Desde que estudiaba con las monjas», recuerda. De las «vírgenes, niño Jesus» y demás trabajos que hacían entonces a carboncillo, ha pasado aun estilo variado en cuanto a temática y técnica: junto a los óleos, acuarelas y acrílicos hay también un retrato de su marido a carboncillo. Por lo demás, «he puesto de todo, bodegón, paisaje, también abstracto, que me están diciendo que me dedique un poquito a eso», comenta. Esos abstractos son «complétamente inventados» y, entre ellos los visitantes podrán ver uno de la Plaza Mayor, «un montaje con distintos trozos».

Algunos trabajos anteriores con los que está muy a gusto no los ha podido poner porque los ha regalado entre la familia. Entre ellos varios de Ordizia, como un cuadro de Plaza Mayor y otro de la casa Zabala. Así, admite que en todos estos años ha evolucionado, sobre todo en el color. «Me acuerdo que me decían 'este es un verde andaluz', y me hacían ver para la siguiente. He aprendido mucho en este sentido».

Su evolución ha sido constante, a pesar de que no le ha podido dedicar tiempo a esta afición. Comenzó con Patxi Morales hace más de tres décadas, pero cuando empezó a ayudarle a su hermano en la farmacia de Zaldibia, pasó al grupo de allí, que dirigía Patxi Epelde. En aquella época realizó su primera exposición, colectiva, hace unos 35 años, en Zaldibia, un hecho que ha recordado ahora revisando los folletos de todas las exposiciones que ha visitado.

Tras unos años dedicados al cuidado de la familia, retomó su afición después de la pandemia. «Hasta hace tres años que empecé con Patxi Morales otra vez, he estado prácticamente sin pintar». Ese tiempo también lo dedicó en parte a las manualidades, otra de sus aficiones, que reconoce le viene de su padre que era bastante manitas.

En este caso, la exposición le hace especial ilusión también por la oportunidad de recibir los comentarios de las personas que lo han visto. «Que te diga la gente si le ha gustado este, o el otro. Valoro la crítica, porque de la crítica se aprende». Porque si algo subraya es que le encanta aprender. «Lo mío es aprender, desde pequeña. A mi me ha gustado mucho la escuela y todo», y destaca que en logar de ver la televisión, aprovecha para ver tutoriales de YouTube «para aprender un poco más. Me lo paso pipa viendo como pintan».