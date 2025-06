«Si las abejas reinas no sobreviven lo habremos perdido todo»

La madrugada del viernes dejó un paisaje desolador en varias localidades de Goierri. En Ataun, el torrente de agua bajó con tal fuerza que colapsó ... de lleno el acceso al terreno en el que el ataundarra Jon Etxeberria cría abejas reina. «No sé si sobrevivirán, porque tardé más de lo debido en llegar y se pudieron enfriar durante el trayecto. Nos toca esperar cinco o seis días para ver si las incubadoras han hecho bien su trabajo. El sábado no pudimos realizar la labor que teníamos programada, y eso ya es un perjuicio grave».

Durante el fin de semana tuvo que recurrir a su todoterreno para abrirse paso y tratar de salvar así su trabajo. «Hubiera sido imposible hacerlo por otros medios. La carretera estaba totalmente cubierta de barro y material. Solo con el 4x4 y con la ayuda de maquinaria pudimos empezar a limpiar». Por suerte, las abejas no se vieron afectadas directamente por el agua, por lo que alberga un ápice de esperanza para no perderlo todo. «No sabemos nada a ciencia cierta, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para tratar de salvar a las abejas reina que criamos, pero ahora solo queda esperar, si no, las habremos perdido y nos tocará volver a empezar con todo», relata.

Pero más allá del daño a su actividad en Ataun, Etxeberria arrastra otro frente abierto en Navarra, donde también gestiona colmenas. «Es una carrera contra el reloj, no sé cómo acabará. Nos ha afectado muchísimo». El seguro le ha comunicado que cubre los daños relacionados con las abejas, pero no los del camino ni otras infraestructuras. Sin perder la calma, centra ahora su esfuerzo en tratar de mantener vivas a las reinas, mientras pide explicaciones a los responsables institucionales. «Esto no puede continuar así. Cada vez somos menos personas las que trabajamos en el primer sector, y golpes así, solo debilitan nuestro trabajo. Se debe actuar de forma inmediata».