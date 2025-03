Surface Go 2 frente a los últimos modelos de iPad: ¿cuál deberías comprar?

Hará unos días Microsoft introdujo sus nuevos convertibles (a medio camino entre una tableta electrónica y un ordenador portátil): Surface Book 3 y Suface Go ... 2. Este último se antoja idóneo para quienes busquen una opción fiable y económica, en torno a las 11 pulgadas.

Surface Go 2 reafirma los intentos de los de Redmond por arañar mercado al iPad, que en estos momentos dispone de opciones para todos los bolsillos. Así encontramos la séptima generación del iPad original, el iPad Air de 3ª generación y la 2ª generación de los iPad Pro de 11 o 12,9 pulgadas.

Lógico preguntarse entonces por la mejor opción a la hora de renovar nuestra tablet, lo que intentamos dilucidar a continuación.

Diseño, dimensiones y peso

Vídeo.

La segunda iteración de Surface Go ha incrementado el tamaño de su pantalla sin alterar sus dimensiones, lo que nos deja unos marcos más reducidos, en la línea de los nuevos iPad Pro. Por contra, iPad y iPad Air preservan sus características franjas superior e inferior (esta última destinada al sensor de huellas dactilares), que deslucen un poco el conjunto. Respecto a los materiales, Apple sigue apostando por el aluminio, mientras que Microsoft se decanta por el magnesio.

Más significativa es la inclusión de un pie de apoyo en la Surface Go 2 (en iPad precisamos de un accesorio adicional), que puede rotarse hasta 165 grados.

Respecto a las dimensiones, los cuatro modelos rondan los 25 centímetros de alto por 17 de ancho, si bien el de Microsoft resulta algo más grueso (0,8 centímetros frente a los 0,6 de media en los iPad). Ocurre igual con el peso: el modelo WiFi de Surface Go 2 marca 544 gramos, frente a los 483 gramos del iPad, los 456 gramos del iPad Air y los 471 gramos del iPad Pro.

Así, los iPad resultan algo más manejables mientras que Surface Go 2 ofrece marcos reducidos y 'kickstand' sin elevar el precio.

Pantalla

Vídeo.

El iPad de séptima generación alberga un panel de 10,2 pulgadas, mientras que iPad Air y Surface Go 2 ascienden hasta las 10,5 pulgadas. Por su parte, el iPad Pro más económico se vende con una pantalla de 11 pulgadas.

A la hora de la verdad, la diferencia radica en la tecnología inherente, punto en el que la manzana mordida gana por goleada: aunque la resolución Full HD de Surface Go 2 se antoja suficiente para las dimensiones de su panel, los iPad se lucen con un mínimo de 2.160 por 1.620 píxeles (2.224 por 1.668 en el iPad Air y 2.388 por 1.668 en el iPad Pro, ambos con frecuencias de resfresco de hasta 120 herzios). Microsoft también queda por debajo en densidad de píxeles: 222 píxeles por pulgada frente a los 264 de los tres iPad.

La tecnología True Tone es otro punto a favor de los iPad Air y Pro.

Rendimiento y autonomía

Ampliar

Las comparativas en términos de rendimiento son odiosas: ya sabemos que Apple presume de optimización pese a unas especificaciones teóricamente inferiores. En todo caso, los chips A12 Bionic (iPad Air) y A12Z Bionic (iPad Pro) aventajan al A10 Fusion del iPad más modesto, casi a la par con el Pentium 4425Y (o Core m3-8100Y) de Surface Go 2.

Por memoria RAM, la Surface Go 2 básica (existe una opción con 8GB) supera matemáticamente a los iPad y iPad Air: 4GB frente a tres. El iPad Pro alberga 6GB de serie.

Colegimos entonces que Surface Go 2 y el iPad básico ofrecen un rendimiento similar, quedando los otros modelos por encima (lo que dice mucho a favor del iPad Air en relación calidad precio).

La autonomía en todos los casos y según las estimaciones de los fabricantes es de unas 10 horas de navegación, si bien las pruebas externas hablan de hasta 12 horas para el iPad de séptima generación.

Óptica

Ampliar

Nuevamente el iPad Pro juega en otra liga con su doble óptica trasera (gran angular de 12 megapíxeles y ultra gran angular de 10 megapíxeles) y un sensor LiDAR. iPad, Air y Surface Go se conforman con 8 megapíxeles posteriores, por lo que harán falta comparativas sobre el terreno para dilucidar un ganador.

En cuanto a la cámara frontal, los 5 megapíxeles de Surface Go bastan para videollamadas o el reconocimiento facial de Windows Hello. iPad, Air y Pro se imponen con un sensor de 7 megapíxeles (compatible con Face ID en el modelo más capaz).

Concluimos un empate técnico entre las tres tabletas más asequibles.

Accesorios y conexiones

Ampliar

Un aspecto crucial de estos gadgets es la disponibilidad de teclado, trackpad o stylus para una mayor comodidad en las tareas que, de otro modo, realizaríamos con un ordenador. El Magic Keyboard del iPad Pro y la funda Surface Go Type Cover son especialmente cómodos y están provistos de trackpad. Por su parte, iPad y Air se conforman con un Smart Keyboard sin opción de controlar el cursor (a no ser que recurramos a soluciones de terceros, no siempre inspiradas). En todos los casos podemos optar por lápices táctiles: Apple Pencil y Surface Pen.

Con todo, iPadOS ofrece aún ciertas limitaciones respecto a un equipo portátil al uso, que no todos los usuarios sabrán capear. Dicho de otra forma: si estamos habituados a trabajar en Windows, la gran baza de Surface Go 2 es que no hay curva de aprendizaje. Si por el contrario llevamos tiempo adscritos al ecosistema de Apple, nos moveremos como peces en el agua.

Un último apunte para los conectores: iPad y Air siguen ligados a Lightning, mientras que iPad Pro y Surface Go 2 llegan con un USB-C más versátil. Además, el convertible de Microsoft cuenta con lector de tarjetas MicroSDXC, puerto Surface Connect y toma de auriculares. Si no queremos usar esta última, el iPad Pro implementa 4 altavoces (dos más que el resto de modelos).

Almacenamiento y precio

El iPad (séptima generación) se ofrece con 32 o 128GB, desde 379 euros.

La Surface Go 2 se ofrece con 64, 128 o 256 GB, desde 459 euros.

El iPad Air (tercera generación) se ofrece con 64 o 256 GB, desde 549 euros.

El iPad Pro de 11 pulgadas (2020) se ofrece con 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB, desde 879 euros.