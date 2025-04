¿Qué consola me compro esta Navidad?

¿Pro Evolution Soccer o FIFA? ¿Forza o Gran Turismo? ¿Call of Duty o Battlefield? Es muy probable que no hayan sido pocas las tardes ... que te hayas 'viciado' ratón o joystick en mano a una de las muchas sagas que han hecho historia (y lo siguen haciendo) en el mundo de los videojuegos. Y es que el sector, en permanente transformación, vive una época dorada y cada vez son cada vez más los aficionados que se suman a un ámbito del entretenimiento que sólo el pasado año en España facturó 1.479 millones de euros según datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). En otras palabras, a lo largo de 2019 se vendieron un total de 1,1 millones de videoconsolas, 8,4 millones de videojuegos y 4,2 millones de accesorios, situando a España como la novena potencia a nivel mundial. Con semejantes números, y en plena adaptación a los videojuegos en formato digital, acertar a la hora de adquirir una consola estas navidades se antoja realmente complicado. Sobre todo, si nuestras habilidades no han ido nunca más allá de aplastar champiñones y patos a los mandos de Mario Bros o de realizar combos mortales en clásicos como Street Fighter y Mortal Kombat…. Fight!

1. ¿Qué alternativas tengo para jugar?

Con la reciente salida al mercado de consolas 'next-gen' como PlayStation 5, PS5 Edición Digital, XBox Series X y XBox Series S, la oferta de plataformas para disfrutar de horas de diversión con videojuegos se amplía aún más. Y es que hasta la fecha el mercado ya ofrecía propuestas para todos los gustos: la Nintendo Switch (y su versión Lite), las ya asentadas generaciones anteriores de XBox (One, etc.) y PlayStation (PS4, etc.) y, no podía ser de otra forma, el juego en ordenador. Todo, sin desmerecer las incipientes e innovadoras apuestas en streaming que plantean gigantes como Google ('Stadia'), Nvidia ('GeForce Now'), y las más bisoñas de Apple ('Arcade'), Amazon ('Luna') y Facebook. Y, por supuesto, los juegos móviles online, un ecosistema que no deja de crecer.

2. ¿Ordenador o consola?

La rivalidad entre ambas plataformas viene de lejos y ambas plataformas cuentan con sus seguidores y detractores. Optar por una u otra no es sencillo, ya que cada una tiene sus pros y sus contras. «En un ordenador encontrarás la mejor experiencia de juego en los títulos multiplataforma y el catálogo más amplio gracias a la cantidad de juegos que se lanzan en las diferentes plataformas digitales-, explica Pedro Botías, experto en gaming de Fnac-. Eso sí, siempre que se decida hacer una gran inversión en el equipo». ¿Por qué? La mayor exigencia gráfica de los juegos de hoy en día, con resoluciones que alcanzan los 4K y 60fps o tecnologías como el 'raytracing' (que mejora la iluminación y los reflejos y sombras) obligan a disponer de procesadores y tarjetas gráficas mucho más potentes y rápidas. Y, por extensión, mucho más caras.

En el otro lado de la balanza se encuentran las consolas, cuyas ventajas saltan a la vista nada más te dispones a jugar a una: su sencillez e inmediatez de los juegos. «Garantizan el acceso a los títulos más destacados gracias a los exclusivos de Sony, Microsoft y Nintendo, que cada año hacen las delicias de los fans de cada marca. Y además solo hay que insertar el juego para poder disfrutar de él, sin tener que buscar la configuración ideal en tu plataforma», asegura Pedro Botías.

3. ¿En qué destaca cada consola?

Asegurar que un determinado modelo de consola es mejor que otra sería faltar a la verdad porque cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Sea como fuere son tres las principales opciones a tener en cuenta, especialmente si tenemos en cuenta las preferencias de los usuarios y los juegos vendidos hasta el momento:

Ampliar XBox series X y XBox series S.

XBox Series X

Es la gran apuesta de Microsoft, la consola más potente del mercado y está especialmente indicada «para el entusiasta de los videojuegos que quiera la mejor experiencia en sus títulos favoritos». La plataforma es capaz de mover juegos en 4K y apuesta por la retrocompatibilidad, es decir, es capaz de hacer funcionar títulos de versiones anteriores, lo que abre muchas posibilidades a la hora de poder sacar partido a los juegos ya comprados en años precedentes. Además su función de 'Reanudación rápida' es otra de sus bazas frente a la competencia, ya que permite «cambiar de un juego a otro en cuestión de segundos y continuar por donde lo dejaste».

El tridente de extras que ofrece su renovada consola lo completa el popular Game Pass, un servicio de suscripción muy completo con más de cien juegos a los que puedes jugar por apenas 10 euros al mes. En cambio, la XBox Series S se presenta como una alternativa que busca otro perfil de jugador. Sin opción de insertar discos «es la puerta de entrada más económica a la nueva generación de consolas: todo el catálogo de Microsoft, disponible a 1440p de resolución. Es ideal (y más barata) para quien todavía disfruta jugando pero no necesita de la máxima calidad gráfica», explica Pedro Botías.

Precio XBox Series X: 499 euros

XBox Series S: 299 euros

Ampliar PlayStation 5.

PlayStation 5

Sony no se ha conformado por disponer de un amplio catálogo de exclusivos, mucho más atractivo que el de su más inmediato rival, sino que ha apostado por refinar la tecnología para poder competir de tú a tú con Xbox. Con soporte para juegos en 4K, uno de sus mayores aciertos es el almacenamiento SSD, «diseñado específicamente para la consola y que promete los mejores tiempos de carga». Otra de las novedades es el DualSense, un mando con vibración háptica «que ha deslumbrado a todo aquel que ha podido echarle mano».

Y, en su obsesión por mejorar la experiencia de juego, en la compañía nipona «se han sacado de la manga el sonido 3D Tempest, una tecnología que mejora la inmersión en cualquier tipo de juego», explica. También promete retrocompatibilidad con la anterior versión de la consola, aunque su apuesta no es tan ambiciosa como la de XBox. Al igual que Microsoft, Sony ha optado por sacar al mercado una segunda versión alternativa, la PS5 Digital, igual de potente que la principal, pero con la única diferencia de que no cuenta con lector de discos y, por ello, llega a un precio menor.

Precio PlayStation 5: 499 euros

PS5 Digital: 399 euros

Ampliar Nintendo Switch.

Nintendo Switch

Es, de largo, la plataforma menos potente de las tres. Salió al mercado hace tres años y desde entonces se ha convertido en un éxito de ventas por sus títulos exclusivos y, sobre todo, por su jugabilidad. Y eso que no vive tanto del poderío tecnológico sino del jugable. «Da igual cuántas o qué plataformas tengas en casa, un buen 'Zelda', 'Animal Crossing', 'Pokémon' y demás títulos garantizan un maridaje gamer perfecto. Además, no es de extrañar el año que no se cumplen estas dos premisas básicas: cuelan un título exclusivo entre los mejores del año y sacan al menos otro juego que deja a todo el mundo boquiabierto (caso de 'Nintendo Labo', 'Ring Fit' o 'Mario Kart Live')», explica. Hace un año, la compañía nipona sacó al mercado su versión Lite, más portátil pero sin posibilidad de conectarla a la TV.

Simplificando mucho, se podría decir que Sony ('PlayStation') destaca por sus juegos exclusivos (desarrollados solo para esa plataforma), mientras que Microsoft ('XBox') lo hace por sus servicios (opciones de suscripción, configuración, etc.). Nintendo, en cambio, siempre ha jugado en otra liga y si por algo destaca es por innovar y por su jugabilidad.

Precio Nintendo Switch: 320 euros (dependiendo de ofertas y packs)

Nintendo Swich Lite: 220 euros (en función del pack)

4. ¿Y una consola 'old-gen'?

Optar por una solución intermedia puede ser una alternativa a tener en cuenta a corto plazo, en el caso de que no seamos muy exigentes en lo que respecta a calidad y potencia gráfica y no nos importe prescindir de los títulos más recientes. «Si bien no será fácil encontrar títulos para Xbox 360 o PlayStation 3, no podría haber mejor momento para hacerse con una One o PS4. Con un catálogo más que consolidado y al mejor precio, hay decenas de juegos imprescindibles esperando a quienes le den una oportunidad a estas plataformas que todavía podremos disfrutar durante años», destaca Pedro Botías.

5. ¿A qué tipo de jugador está orientada?

Más allá de juegos exclusivos o potencias de procesado, hay un factor mucho más importante que debe condicionar la apuesta por una u otra consola: ¿a quién está dirigida? La razón es obvia, porque un jugador habitual no tendrá las mismas necesidades que un padre de familia o un adolescente... Pedro Botías lo tiene claro: «los 'gamers' que quieren competir al más alto nivel disfrutarán y podrán desarrollar sus habilidades de la mejor forma en un ordenador, en una PlayStation o en una Xbox», explica. Para los pequeños que tienen su primer contacto con el mundo del videojuego no hay mejor opción que una buena Nintendo, en este caso, una Switch. Sin embargo, al jugador 'casual' que le dedica tan solo un rato para desconectar «es muy probable que una tablet o un móvil sean más que suficientes para ese momento de dispersión», concluye.

La elección no es sencilla pero acertar es básico para poder sacarle el máximo partido a tu consola durante años. Otra cuestión bien diferente, e igual de importante, es que estas navidades haya stock del modelo que quieras...