'Cloud Gaming': así es el futuro de los videojuegos

La forma de jugar a videojuegos está a punto de cambiar abriéndose a nuevos horizontes gracias al juego en la nube. Hasta hace unos años ... era necesario insertar un cartucho o disco en la consola para poder jugar. Con el aumento del ancho de banda en la última década se empezaron a popularizar los formatos digitales, se compran o descargan los juegos de las tiendas digitales y el formato físico es cada vez menos importante.

En el momento actual están surgiendo nuevos servicios como PlayStation Now de Sony o Game Pass de Microsoft, en los que no hace falta comprar los juegos y se puede pasar de probar un juego a otro a cambio de una suscripción mensual. Y acaban de empezar a funcionar otros como Stadia, de Google, o xCloud, también de Microsoft, en los que ni siquiera hace falta disponer de una consola o un ordenador para jugar.

La clave en todos estos servicios nuevos es el juego en la nube: el cloud gaming. Los juegos no los gestiona la consola o el ordenador que hay en casa sino que funcionan en grandes torres con múltiples servidores propiedad de la empresa que ofrece el servicio. Se transmite por Internet -mediante streaming- tanto la imagen que aparece en la pantalla del jugador como las señales que envía el mando con el que este controla el juego.

Es el mismo sistema que permite utilizar Google Docs y acceder a esos documentos desde cualquier dispositivo, o ver desde distintas pantallas las películas y series de servicios como Netflix. Requiere que haya una conexión permanente a Internet, ya que el intercambio de información se produce vía Wi-Fi y no queda nada almacenado de forma local.

Google ha sido con Stadia la primera empresa que ha lanzado de forma comercial un servicio de streaming en el que no hace falta tener consola ni ordenador para jugar, aunque sí un mando, pero sus responsables sienten en la nuca el aliento del xCloud de Microsoft , que está preparando toda su artillería pesada y está avanzando en distintos frentes.

Entre las ventajas que ofrece el cloud gaming está que ya no habrá limitaciones en el disco duro para instalar y descargar juegos y no será necesario comprar una cara consola cada ciertos años. Además, se podrá jugar desde cualquier parte y en distintas pantallas. Técnicamente, el reto que deben asumir los proveedores de cloud gaming es que la conexión a Internet sea de alta velocidad y estable -lo que pasa por las redes 5G y la tecnología Wi-Fi 6- y que haya la menor latencia posible. En el ámbito tecnológico, la latencia es el tiempo que transcurre entre que se emite una orden hasta que llega la respuesta; por ejemplo desde que el jugador indica que el personaje debe disparar hasta que en pantalla aparece el personaje disparando después de que el juego haya registrado ese movimiento. En algunos juegos, como los multijugador de disparos o los de lucha, es clave que la latencia sea lo menor posible para no estar en desventaja respecto a otros jugadores.

Por potentes y prometedores que sean el lanzamiento de Stadia o la versión beta de xCloud, no son los primeros servicios que se ofrecen de juego en la nube. El original fue OnLive, lanzado en 2011. Seguía un sistema de alquiler de juegos que habían salido en PlayStation, Xbox y PC y funcionaba en ordenadores Mac y PC. En 2015 Sony compró OnLive y todas sus patentes para cerrar el servicio como tal meses después e integrar sus tecnologías en las consolas PlayStation y crear lo que hoy día es PlayStation Now.

Servicios que ya llevan un tiempo en funcionamiento

En el último año Microsoft y Sony han puesto en marcha servicios de streaming de videojuegos, a los que se suele referir como 'el Netflix de los videojuegos', aunque están limitados a su uso en una o dos plataformas.

El servicio de streaming de Sony, PlayStation Now, alcanzó a finales de octubre el millón de usuarios en todo el mundo, y ese mismo mes bajó el precio de la suscripción mensual de 24,99€ a los 9,99€ actuales. La fuerza de este servicio consiste en la gran cantidad de juegos a los que se puede acceder mediante esa suscripción: más de 700 títulos que han aparecido en PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4, a los que suma ahora la inclusión por tiempo limitado de superproducciones como God of War o Grand Theft Auto V. Se pueden jugar en PlayStation 4 o en PC y hay dos opciones para el guardado: los juegos se descargan en la consola o el ordenador, o se juega mediante streaming.

Microsoft está poniendo la carne en el asador con Xbox Game Pass, un servicio de suscripción en el que, por 9,99€ al mes, se puede jugar y descargar un catálogo de más de 100 juegos en la consola Xbox One. Son todos juegos que han salido a la venta los últimos años y, además, Microsoft decidió que los títulos exclusivos de sus estudios para Xbox One y Windows 10 estén disponibles desde el mismo día del lanzamiento sin coste adicional. Entre los últimos en llegar al servicio están Darksiders III, Life is Strange 2: Episode 4, Rage 2, The Talos Principle o LEGO: The Ninjago Movie Videogame. La versión para jugar en PC está en fase beta y cuesta 3,99 € al mes.

Apple no ha querido perder tampoco esta tren en el juego para móviles y ha lanzado Arcade, cuyo catálogo por suscripción supera el centenar de juegos. Las plataformas en las que se puede utilizar Arcade son iPhone, iPad, ordenadores Mac y Apple TV, con acceso hasta para seis miembros de la familia.

El futuro son los videojuegos en cualquier pantalla y sin consolas

Los servicios anteriores parecen ser solo la antesala de poder jugar en cualquier parte (usando los datos de los teléfonos móviles o redes Wi-Fi) y en cualquier tipo de pantalla, de forma que se pueda empezar una partida en la televisión del salón, continuarla en menos de dos segundos en el ordenador y terminarla en una tablet o teléfono móvil. Una de las ventajas que tiene esta forma de jugar es que cuando se produzcan actualizaciones, el jugador no se enterará ni deberá esperar; simplemente, la siguiente vez que abra una sesión con un juego notará los cambios. Son varias las empresas que están trabajando para ofrecer esta forma de juego en la nube.

Microsoft xCloud empezó la fase beta en octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur con cuatro juegos (Halo 5, Killer Instinct, Sea of Thieves y Gears 5), pero ya tiene más de 50 juegos. De momento solo hay que registrarse, esperar la invitación y abrir la aplicación xCloud desde un dispositivo móvil con Android, al que esté conectado mediante Bluetooth un mando de Xbox.

De momento quienes lo han probado cuentan que la calidad de la experiencia varía en función del juego: en ciertos casos hay latencia y en otros se detecta que los gráficos no se mueven con tanta fluidez como en Xbox One. Microsoft es una de las empresas que más está invirtiendo en el cloud gaming; apoyándolo no solo con contenido sino también con su plataforma de streaming Mixer, para crear una comunidad amplia de usuarios alrededor de su marca.

Para 2020 Microsoft tiene prevista la compatibilidad con el mando de PlayStation 4 y otros como los de Razer; ampliar las plataformas a ordenadores con Windows 10; sumar al catálogo los juegos que el jugador haya comprado para Xbox One y, parece ser, los que están incluidos en el servicio Xbox Game Pass. También se ampliarán las zonas con xCloud a Europa Occidental (España aún no está confirmada), Canadá, Japón e India.

En realidad Xbox Game Pass es la primera fase de lo que tiene previsto Microsoft que sea su servicio de juegos en la nube, transmitiendo la imagen a través del PC o de Xbox One. En la segunda fase, llamada 'cloud aware', los servidores detectarán desde qué plataforma se está jugando y enviará la imagen adaptándola (con detalles como el tamaño de los subtítulos) al formato de la pantalla. En la fase tres ya se producirán contenidos pensados para la nube.

Una vez que xCloud esté disponible, para disfrutarlo hará falta tener una conexión de Internet superior a 10 Mbps o una red Wi-Fi de 5Ghz. xCloud es gratis durante esta fase beta y aún no está claro si más adelante bastará con tener una suscripción a Xbox Game Pass para usarlo.

Stadia, prometedor pero insuficiente de momento

Google ha realizado un sprint y ha sido la primera en salir al mercado con un producto comercial de juego en la nube, aunque para ello ha pagado el precio de un producto que algunos consideran falto de contenido. De momento, se puede ver en cualquier televisión utilizando Chromecast Ultra, entrando a través del navegador en un PC, y con la aplicación en una tablet o los teléfonos Pixel a partir del Pixel 3. A partir del año que viene está previsto que haya un modelo 'Stadia Base' en el que no haya que pagar regalías y solo sea necesario comprar los juegos, pero actualmente solo está disponible el modelo Stadia Pro, para el que hay una suscripción mensual de 9,99€. Dicha cuota incluye descuentos mensuales al comprar algunos títulos y algunos juegos gratis (en diciembre se ha anunciado 'Tomb Raider: Definitive Edition' y 'Farming Simulator 19')..

Stadia promete una resolución de hasta 4K a 60 imágenes por segundo y con sonido envolvente 5.1, aunque para ello es necesaria una conexión mínima de 35 Mbps. Con la versión Stadia Base la calidad de la imagen será de 1080p y el sonido estará limitado a estéreo. La velocidad mínima establecida por Stadia es de 10 Mpbs de bajada y 1 Mbps de subida.

Google también puso en marcha una división de juegos exclusivos dirigida por Jade Raymond, antigua directiva de Ubisoft (donde produjo Assassin´s Creed) y Electronic Arts. Para el lanzamiento del servicio, el pasado mes de octubre, había 22 juegos disponibles, dos de ellos exclusivos de Stadia ('Gylt' del estudio español Tequila Works y 'Orcs Must Die 3'). Inicialmente iban a ser 12 títulos, pero tras las críticas antes del lanzamiento y un anuncio de Micrsoft reforzando xCloud, Google decidió subir su apuesta. Los desarrolladores que han trabajado ya para Stadia destacan el bajo coste de trabajar en esta plataforma y lo que facilita su trabajo el que los servidores se encarguen de aspectos que, de otra forma, ocuparían demasiado en el juego. De momento, más de 4.000 estudios de videojuegos han solicitado entrar en el grupo de desarrolladores para Stadia.

Al comprar el pack de Stadia lo que llega a casa es el Chromecast Ultra, tres meses de suscripción al servicio y el mando de Stadia, inalámbrico y con conexión por Wi-Fi, aunque será compatible cualquier mando con USB o Bluetooth. Este mando tiene un botón para compartir capturas de pantalla y vídeos en las redes sociales... por algo Google es también propietaria de Youtube y cuenta con que la plataforma de vídeo esté integrada en Stadia. Otro de los botones servirá en el futuro para activar el asistente virtual de voz de Google.

Más empresas interesadas en el Cloud Gaming

Si Microsoft tiene Mixer y Google cuenta con Youtube, cada vez es más fuerte el rumor de que Amazon se apoyará en Twitch para complementar su servicio de juego en la nube, según han informado diversos medios anglosajones basándose en ofertas de trabajo publicadas por Amazon Web Services.

Electronic Arts (EA) tiene ya hace tiempo el servicio Origin Access para PC y EA Access para consola, habiendo mostrado su intención de participar en el cloud gaming con juegos pensados exclusivamente para la nube. En un post publicado en Medium en septiembre, Ken Moss (jefe de tecnología de EA) anunció Project Atlas, una «nueva generación de servicios de juegos online» que sería al mismo tiempo un motor y un servicio. Aprovecharía todos los avances de computación en la nube e inteligencia artificial unidos al motor gráfico Frostbite, propiedad de la empresa.

La apuesta de la editora parece ir en serio: en mayo del año pasado compró la tecnología de streaming para juego en la nube de GameFly, que creó una estructura similar a la de Netflix pero aplicada a los videojuegos. EA podría tener a más de 1.000 personas trabajando en este proyecto, que incluye también la creación de una comunidad de usuarios y la capacidad de compartir contenidos en las redes sociales y con otros jugadores.

Tencent, gigante tecnológico chino que se extiende por buena parte de las grandes desarrolladoras y distribudoras de videojuegos, anunció 'Instant Play' en febrero de este año. Promete jugar en HD a 60 fotogramas por segundo con una latencia inferior a 40 milisegundos. Al parecer, servirá para los ordenadores con Windows y móviles y solo para los juegos que hay actualmente en Google Play.

Por su parte, el fabricante de procesadores Intel está ya en la fase beta de Nvidia GeForce Now en Corea del Sur, país que las empresas tecnológicas suelen elegir por la alta calidad de sus comunicaciones. También tiene prevista una latencia de 40 milisegundos, aunque es solo para PC, ordenadores Mac y Nvidia Shield TV, el dispositivo para streaming de la empresa. Tiene más de 400 juegos que hay que comprar para jugar y también sirve para acceder a la biblioteca de Steam del usuario.

Las empresas anteriores ya han mostrado sus cartas sobre el juego en la nube, aunque hay otras que todavía no han hablado. Como Sony que, aparte de comprar Onlive para integrarla en su ecosistema PlayStation también compró Gaikai en 2012, un servicio de juego basado en la nube creado por el conocido desarrollador de videojuegos Dave Perry. El tercer fabricante de consolas, Nintendo, tampoco se ha pronunciado al respecto.

No todas las empresas son grandes; otras más pequeñas como Jump -para juegos indies-, Ubitus o las españolas PlayGiga y Nware están preparando sus propias plataformas de videojuegos por streaming.

Mientras que algunos ven en todas estas opciones un cambio de modelo a la hora de jugar y la desaparición de los formatos actuales, para otros se trata simplemente de ampliar las opciones para el entretenimiento interactivo. Al menos parece que habrá una nueva generación de consolas; ya que tanto Sony como Microsoft han anunciado los futuros modelos de su hardware, conocidas de momento como PlayStation 5 y Project Scarlett respectivamente.