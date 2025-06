Auriculares Bluetooth: que este verano el ritmo no pare... Si tus auriculares inalámbricos te juegan una mala pasada en pleno destino turístico o entre chapuzón y chapuzón en la piscina, no desesperes: tienen fácil solución

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 28 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Son inalámbricos, cómodos y extremadamente funcionales. Y es que los auriculares Bluetooth (in-ear) tan pronto te permiten exprimir tus listas de reproducción de Spotify en pleno paseo como jugar a la Switch tirado en la tumbona sin romper la tranquilidad de la piscina del hotel. Eso sí, no están a salvo de pequeñas incidencias que pueden lastrar sobremanera la experiencia. He aquí las más comunes (con solución).

1 Batería... muy limitada

La importancia de la autonomía en este tipo de dispositivos de audio está fuera de toda duda: la mayoría ofrece entre 5 y 8 horas de batería, y los hay que alcanzan incluso las 12. Todo ello, sin pasar por el estuche de carga. ¿Qué sucede si de la noche a la mañana apenas dan para tres horas de forma ininterrumpida? Respuesta: posiblemente hayamos activado funciones no esenciales en los cascos...

Por ello, cuidado con mantener siempre la cancelación activa de ruido, así como un volumen excesivamente alto... sin olvidar el uso de audio de alta calidad (HD) o funciones avanzadas como la del audio espacial. En caso de que no demos con la solución, es muy probable que el uso prolongado haya puesto fin a la pila y te toque cambiar de modelo.

2 Un molesto pitido

Fruto de una caída accidental, una limpieza excesiva o simple cuestión de mala suerte, uno de los dos auriculares ha dicho basta: en lugar de reproducir cualquier sonido ahora ya sólo oímos un estridente pitido que nos invita a soltar los cascos inmediatamente. ¿Será por un driver defectuoso? No. ¿Y por un algoritmo mal programado? Tampoco. Es muy probable que sea por la mala colocación de la pequeña malla acústica o tela que está justo debajo de la almohadilla de silicona: ello acaba provocando resonancias y, por tanto, un molesto pitido. ¿Solución? Retirar la almohadilla y ajustarla correctamente en caso de que esté arrugada o se haya desplazado.

3 Audio dual, ¿sí o no?

Todo un clásico: te colocas los auriculares mientras recoges la cocina o tiendes la ropa, te dispones a escuchar tu podcast favorito y... tu móvil no se conecta. Sin pensártelo dos veces, revisas la conexión una vez más pero... no hay suerte. Atento: es posible que estos mismos auriculares puedan seguir conectados a un primer dispositivo. Para evitar este problema, no hay solución más simple que la de desactivar el Bluetooth del dispositivo de origen y volverlo a intentar. Suena obvio, pero... es fácil no caer en la cuenta. Por suerte, a día de hoy son muchos los modelos que son capaces de evitar esta incidencia, ya que son compatibles con una conexión doble.

4 Experiencia buena, pero...

Estilos trap y techno aparte, la experiencia de escuchar temas como 'Blinding Lights' (The Weeknd) o 'Don't Start Now' (Dua Lipa) es mucho mejor si nuestros auriculares disponen de un refuerzo de graves. Pero, ¿y si con los ajustes del ecualizador no es suficiente? No hay motivo para la preocupación: la mayoría de cascos cuentan ya con la opción de personalizar manualmente los tonos altos, medios y bajos de cada pista de audio. Su uso es extremadamente sencillo: basta con potenciar las primeras bandas, las más bajas (31 Hz, 62 Hz, 125 Hz...), disponibles en la parte izquierda del ecualizador.

5 Códecs, eterno problema

En algunos casos la calidad de audio deja mucho que desear, en otros la latencia nos amarga la experiencia. Sea como fuere, el códec empleado -que codifica y descodifica el audio al enviarlo inalámbricamente- es una variable a tener muy en cuenta... siempre que los auriculares de turno lo soporte. El más básico es el SBC, universal pero con una calidad y sincronización mejorables. Uno más deseable es el AAC, ideal en los iPhone pero no siempre en móviles Android. El más estable, entre los básicos, es el aptX, que presume de una menor latencia y buena calidad de sonido. Otra cuestión es que tu móvil sea compatible y te permita cambiarlo en las opciones de Bluetooth o en las de desarrollo...