The British Centre

Un trozo del Reino Unido en Gros

Ofrece una enseñanza cercana, personalizada y adaptada a las necesidades desde los cinco años

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49

The British Centre es un pequeño trozo del Reino Unido en el barrio de Gros. Así lo define el director de esta academia, un profesor inglés que, después de muchos años dedicados a la docencia, abrió esta academia en el año 2008. 17 años después, la academia sigue manteniendo ese espíritu de empresa familiar, lo que se refleja en el trato individualizado y cercano con el alumno que propicia una enseñanza de calidad.

En The British Centre ofrecen clases a todo tipo de alumnos: desde los 5 años y sin límite superior, dado que nunca es tarde para aprender. Son flexibles y adaptan las clases a las necesidades de su alumnado. El proceso empieza con una entrevista oral gratuita para conocer sus expectativas, necesidades y objetivos con respecto al inglés y, por supuesto, su nivel exacto. Después, dependiendo de su disponibilidad, ofrecen un plan individualizado para conseguir sus objetivos y la primera clase es gratuita.

Los grupos son reducidos y ofrecen la opción de grupos cerrados, si tienes cuatro o más compañeros con las mismas necesidades. En The British Centre saben la importancia de tener un buen profesor y es por ello que todos sus profesores son nativos de habla inglesa, titulados y con años de experiencia.

Son centro autorizado por Cambridge y con larga y exitosa experiencia en la preparación de todos los exámenes oficiales. Igualmente, ofrecen diferentes tipos de clases de conversación, mixtas de gramática y conversación, de iniciación, privadas, semiprivadas y más. La matrícula para el curso 2025/26 está ya abierta, por lo que, si estás pensando en aprender inglés, acércate o llama. Están en la calle Bermingham, 9, en Gros (943 28 51 32).

