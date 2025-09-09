London School of Languages: Closer than you think

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:51 Compartir

En London School saben que dominar el inglés o el francés puede hacerte destacar en el trabajo, en los estudios o en tu vida personal.

Llevan más de 30 años enseñando idiomas y a lo largo de estos años han ayudado a miles de alumnos a superar barreras y a descubrir su verdadero potencial. Por eso, sea cual sea tu edad o tu nivel, en London tienen el curso que mejor se adapta a ti y a tus objetivos.

Un equipo a tu medida

El equipo de profesores, muchos con el prestigioso certificado CELTA de Cambridge, está en formación continua. Te guiarán en cada paso con un plan de estudios adaptado a ti y harán un seguimiento para garantizar resultados reales. Tanto si empiezas desde cero como si buscas un certificado oficial.

Utilizan el material y la tecnología educativa más avanzada para asegurar la calidad de la enseñanza. Su equipo tiene la experiencia y las destrezas necesarias para impartir clases en cualquier contexto, desde guarderías hasta empresas.

Por qué elegir London School Más de 30 años de experiencia.

Profesorado altamente cualificado y en formación continua.

Materiales y tecnología educativa más avanzada.

Seguimiento y atención individualizada.

Exámenes oficiales Cambridge y Alliance Française.

Único centro acreditado en el País Vasco para impartir CELTA.

Tu título, tu futuro

El certificado oficial es clave para acreditar tu nivel. En London School son Centro Autorizado por la Universidad de Cambridge, por lo que organizan y administran los exámenes oficiales de inglés. ¡Podrás preparar y realizar los exámenes con ellos!

Además, es el único centro acreditado en el País Vasco para impartir el curso CELTA, la formación de profesores más prestigiosa del mundo.

De igual manera, te ofrecen acompañamiento y soporte durante todo el proceso de preparación y obtención de los certificados oficiales de Alliance Française.

Ampliar

Ampliar

Aprender idiomas está más cerca de lo que crees

Su lema, 'Closer than you think', nació de sus propios alumnos y refleja su esencia: el aprendizaje y dominio de un idioma está más cerca de lo que imaginas.

«¡Ven a London School of Languages y descúbrelo en primera persona!».

London School of Languages Donostia: Ategorrieta, 27 - 943 50 75 07

Urnieta: Plaza Zelai Alde, 8 - 943 00 92 91

Oiartzun: Elorrondo, 18 - 943 49 33 77

Astigarraga: Tranbia Ibilbidea, 3 - 943 55 11 13

Web: www.london-school.com