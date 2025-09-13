Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amaia Ullate, Julene Illarramendi, Artitza Albisu y Elordi García posan en el frontón de Usurbil en vísperas del Iñurri Eguna. Fotos: Borja Luna

Iñurri Elkartea

«No nos ha unido el cáncer, sino la vida y las ganas de vivirla»

La asociación de apoyo a personas en procesos oncológicos celebra hoy en Usurbil su sexto aniversario con el ánimo de seguir rompiendo tabúes

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

Las hormigas son pequeñas, pero eso no les impide ser fuertes y dedicadas. Siempre trabajan en grupo, forman colonias capaces de superar cualquier obstáculo –por ... grande que sea–. De ahí toma su nombre en euskara Iñurri Elkartea, una asociación que busca apoyar a toda persona que esté pasando por un proceso oncológico. Y lo hace en todas sus fases. Durante la enfermedad, después de ella e incluso a quienes la viven de manera indirecta como parte de la red de apoyo de algún paciente. Lo hacen a través de «un acompañamiento feminista, transformador, sin tabúes ni prejuicios sobre el cáncer». Las iñurris son personas como Elordi García y Amaia Ullate, que han pasado por una leucemia linfoblástica aguda y un cáncer de mama, respectivamente. También como Julene Illarramendi, una de las dos fundadoras que convirtió la pérdida de su ama por un cáncer de mama metastásico en la primera hormiga de la colonia. Ahora son más de 230 personas las que se escuchan, acompañan y apoyan.

