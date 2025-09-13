Txarra kenduta, ondo' –Quitando lo malo, todo bien–; 'Amore emateko beti da goizegi' –Siempre es demasiado pronto para rendirse'– o 'Hil arte bizi– 'Vivir hasta ... morir–. Estos son solo algunos de los lemas que Iñurri Elkartea, asociación dedicada al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva «feminista y transformadora», promueve con la idea de afrontar la enfermedad desde una visión «revolucionaria».

Todo comenzó en 2019 y, como muchas de las mejores historias, arranca con una persona perdida, sin rumbo ni motivaciones. En 2017, Julene Illarramendi perdió a su madre por un cáncer de mama metastásicos y fue entonces cuando se propuso «hacer algo, ser un cambio». Lo que comenzó como un diseño en honor a su ama en una camiseta ha terminado, seis años después, como un imparable hormiguero con más de 230 hormigas, fuertes e imparables. Y es que sus mensajes, habitualmente plasmados en bolsas de tela o sudaderas, están cambiando la forma de hablar sobre el cáncer. 'Txarra kenduta, ondo', dice el lema más famoso de la asociación –'Quitando lo malo, todo bien'. «La gente cuando te pregunta '¿qué tal estás?' no suele estar preparado para oír tus problemas, por lo que es más fácil soltar nuestra frase, que resume en pocas palabras cómo nos sentimos», explican iñurris como Amaia o Elordi ,supervivientes de cáncer de mama y leucemia, respectivamente.

Otra de estas camisetas asegura que 'Si no sabes qué decir, trae croquetas' porque «a veces el mejor acompañamiento que puedes hacer es estar ahí para lo que necesite la persona enferma». Eso sí, el diseño que mejor describe el propósito de Iñurri Elkartea es 'Hil arte bizi', 'Vivir hasta morir', porque «a pesar de toda la mierda la enfermedad, juntas podemos llegar a olvidarnos un poco de ella. Porque en el cáncer también se vive».

Comida popular y conciertos

Las iñurris han donado más de 80.000 euros a la investigación. Y hoy, además de celebrar que siguen vivas, festejan su sexto aniversario con el Iñurri Eguna: una jornada completa de actividades, comida o actuaciones músicales. Lo hacen por segundo año consecutivo, en la localidad donde nació la asociación, Usurbil. Las iñurris tomarán el frontón para llenarlo de apoyo, amor, diversión y buen ambiente.

El programa es amplio y variado. La primera cita es a las 9.30 horas, para aquellas personas que quieran hacer una sesión de yoga para poner en marcha la jornada y abrir el estómago. Después, cómo no, un buen desayuno. Así, de 11.30 a 13.30 horas, los presentes podrán decidir entre tres talleres creativos diferentes:de cerámica, en el que crear y decorar una pieza de barro; un curso de joyería para fabricar joyas personalizadas usando arcilla, y por último, un taller de macramé –técnica con la que crear tejidos decorativos utilizanado únicamente nudos–. ¿La idea? Plasmar en un telar la variedad de pechos que exiten: una teta, o dos, una más grande que otra... siempre con el «empoderamiento» en mente.

Una mesa redonda acerca de los tabúes y el cuidado (a las 12.30) y una comida popular, seguido por actuaciones de Idoia Asurmendi, Olatz Salvador, Olaia Inziarte y Mirua, pondrán el broche final al Iñurri Eguna.