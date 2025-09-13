Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Artitza y Amaia preparan las prendas para el Iñurri Eguna. Borja Luna

Iñurri Elkartea

'Quitando lo malo, todo bien': las camisetas que triunfan en Gipuzkoa

'Hil arte bizi' o 'Amore emateko beti da goizegi' son algunos de los lemas de las 'iñurris' que plasman en bolsaso sudaderas

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:06

Txarra kenduta, ondo' –Quitando lo malo, todo bien–; 'Amore emateko beti da goizegi' –Siempre es demasiado pronto para rendirse'– o 'Hil arte bizi– 'Vivir hasta ... morir–. Estos son solo algunos de los lemas que Iñurri Elkartea, asociación dedicada al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva «feminista y transformadora», promueve con la idea de afrontar la enfermedad desde una visión «revolucionaria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

