La temperatura del Cantábrico no deja de subir con un promedio de 21,9º en julio

Sócrates Sánchez San Sebastián Martes, 26 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó ayer lo que es un secreto a voces en los últimos veranos: la temperatura superficial del mar ... Cantábrico sigue en aumento. Solamente hay que verlo reflejado en las cifras: el pasado mes de julio, el promedio registrado fue de 21,9 grados. Es el tercer dato más alto en la serie desde 1982. Y es que como señala la propia Aemet, se viven cifras de récord, ya que en estos primeros siete meses del año se han alcanzado el segundo promedio más elevado de temperatura por detrás de 2023: 16,0º frente a 16,2º. Si se compara con el promedio estudiado entre 1991 y 2020 de los meses comprendidos entre enero y junio –15.0º– se confirma una anomalía positiva de 1 grado.

Un indicador que confirma la tendencia revelada por la propia Aemet en su informe sobre el estado del clima de 2024 en el Cantábrico y el papel jugado por el cambio climático en el crecimiento sostenido de la temperatura del mar. En tierra, la tendencia es similar: en la vertiente cantábrica el pasado año se convirtió en el tercero más cálido, por detrás de 2023 y 2022, y se registró una anomalía de 0,7 grados con respecto al periodo comprendido entre 1991 y 2020. El aumento de la temperatura superficial del mar Cantábrico repercute de forma directa en los registros mínimos durante la noche.

