Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La temperatura del Cantábrico no deja de subir con un promedio de 21,9º en julio

Sócrates Sánchez

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó ayer lo que es un secreto a voces en los últimos veranos: la temperatura superficial del mar ... Cantábrico sigue en aumento. Solamente hay que verlo reflejado en las cifras: el pasado mes de julio, el promedio registrado fue de 21,9 grados. Es el tercer dato más alto en la serie desde 1982. Y es que como señala la propia Aemet, se viven cifras de récord, ya que en estos primeros siete meses del año se han alcanzado el segundo promedio más elevado de temperatura por detrás de 2023: 16,0º frente a 16,2º. Si se compara con el promedio estudiado entre 1991 y 2020 de los meses comprendidos entre enero y junio –15.0º– se confirma una anomalía positiva de 1 grado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  6. 6

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  7. 7 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue
  8. 8

    El envejecimiento de la población impulsa la demanda de las estancias respiro en verano
  9. 9 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La temperatura del Cantábrico no deja de subir con un promedio de 21,9º en julio

La temperatura del Cantábrico no deja de subir con un promedio de 21,9º en julio