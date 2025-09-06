Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor

La Guardia Civil investiga a una persona en Bilbao vinculada a una posible organización dedicada a este fraude

DV

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:46

La policía judicial de la Guarcia Civil de Gipuzkoa investiga en Bilbao a una persona vinculada a una posible organización dedicada a la denominada estafa del amor (también llamadas Catphishing y RomanceScam), que consiste en un fraude on line donde una persona crea una identidad falsa, usando fotos y datos ajenos, para engañar a otra víctima y establecer una relación con el fin de estafar a la víctima, obtener dinero, información personal, o chantajearla. Una de las víctimas de esta estafa reside en Eibar y perdió 40.000 euros en dos meses.

El gancho se hizo pasar en redes «por una mujer francesa que debía pagar unas tasas para cobrar una herencia millonaria en Marruecos», señalan desde la Guarcia Civil. Con fotos de un supuesto bufete simuló la existencia de un notario y con otras imágenes de un frigorífico vacío, «su precariedad económica para afrontar las tasas».

Órdenes europeas de investigación y comisiones rogatoria dirigidas a diversos países atlánticos, bálticos y africanos donde radican las cuentas receptoras de estos beneficios ilícitos, han permitido desmontar esta estructura delictiva.

