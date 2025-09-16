Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bomberos trabajan en un incendio en una cocina de un restaurante en el distrito madrileño de Chamberí. EFE

Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid

Dos de los efectivos se encuentran graves tras el derrumbe del techo del local por la fuerte humareda y las altas temperaturas que se han alcanzado

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:03

Nueve bomberos del Ayuntamiento de Madrid resultaron heridos, dos de ellos de carácter grave, la mañana de este martes durante las labores para extinguir un ... violento incendio declarado en la cocina en el restaurante El Ñaño, en el número 1 de calle la calle Amador de los Ríos en el barrio de Chamberí, en Madrid, contiguo a la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

