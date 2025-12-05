La Audiencia prorroga un año más la prisión provisional para el principal acusado del crimen de Lukas Agirre Las tres acusaciones argumentaron que las altas penas que solicitan para el imputado, 22 años de cárcel por parte de la Fiscalía y 25 años las familias, «hace que cualquier persona tenga una fuerte inclinación» para fugarse

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha decidido prorrogar un año más la situación de prisión provisional para el principal acusado del crimen de Lukas Agirre, el joven de Hernani que falleció a los 24 años tras ser apuñalado el día de Navidad de 2022 en el centro de Donostia.

En un auto notificado a las partes este viernes, el tribunal de la Sección Primera ha extendido la medida hasta el 25 de diciembre de 2026, tal como solicitaron este martes la Fiscalía de Gipuzkoa y las dos acusaciones particulares que ejercen la madre y el padre de la víctima.

Las tres acusaciones argumentaron que las altas penas que solicitan para el imputado por el delito de asesinato, 22 años de cárcel por parte de la Fiscalía y 25 años las familias, «hace que cualquier persona tenga una fuerte inclinación» para fugarse de la justicia con el fin de evitar la cárcel, «que desgraciadamente es el horizonte más próximo que tiene» el encausado, según razonó este martes el fiscal. Para el representante del Ministerio Público, el nivel indiciario de que el acusado «es el autor material del asesinato de Lukas Agirre es muy sólido».

El procesado estaba próximo a cumplir los tres años entre rejas. Inicialmente, esta medida fue adoptada por un plazo de dos años, que en 2024 fue extendida un año más. El juicio está previsto que se celebre en 2026, antes por tanto de que el 25 de diciembre de ese año se cumpla el tiempo máximo legal de cuatro años para la prisión provisional.

La Audiencia de Gipuzkoa, por tanto, ha desestimado las alternativas planteadas por la defensa del joven donostiarra, como el arresto domiciliario en la vivienda materna o la obligación de comparecer en el juzgado los siete días de la semana.

En la causa están procesados otros dos jovenes: un chico que también está en prisión y al que se considera cooperador necesario por presuntamente ser el propietario de la navaja con la que la víctima fue agredida, para quien las acusaciones reclaman las mismas penas que para el presunto autor material del crimen, y una chica como encubridora de los hechos, para quien el fiscal solicita tres años de cárcel y la familia, dos.