El fentanilo, un potente opioide sintético, ha cobrado notoriedad a raíz de la epidemia que afecta a Estados Unidos y que se cobra miles de ... vidas cada año. Bajo el título 'Fentanilo, adicción y sociedad', la asociación Aergi organiza dos jornadas (finalizan hoy) enmarcadas en los Cursos de Verano para reflexionar sobre una de las drogas más potentes y letales. «El problema aquí es que hay personas que se han convertido en adictos al fentanilo por una mala prescripción», alerta el doctor Francisco Pascual, expresidente de la sociedad científica española de estudio sobre el alcohol y otras drogas, Socidrogalcohol y presidente del Comité nacional para la prevención del tabaquismo.

– Desde Estados Unidos llegan imágenes devastadoras de personas adictas al fentanilo. ¿Cuál es la situación actual en España?

– Creo que no hemos transmitido bien a la sociedad la realidad del consumo de fentanilo en España, porque nos hemos fijado más en las noticias de Estados Unidos o de México, y la situación no es para nada comparable. El uso de fentanilo que se hace en España es sobre todo un uso médico, pero lo utilizamos más de lo que sería aconsejable para patologías en las que no estaría indicado, o durante más tiempo del que debería ser preciso, o a dosis mucho más elevadas. Esto es, el problema que hemos tenido es que se han alargado tratamientos sin sentido y ha provocado que personas que podían haber utilizado este fármaco de forma muy terapéutica, pero muy acotada, se hayan convertido en adictos a opioides, primero, por causa de una mala prescripción; y segundo, porque al ser un fármaco muy potente, la posibilidad que tiene la persona de ir tolerando y pidiendo cada vez más medicación se ha ido incrementando.

– ¿Para qué patologías no estaría indicado?

– Por ejemplo en una migraña, en dolores poliarticulares, una lumbalgia y para la fibromialgia, que está incluso contraindicado, al igual que en personas que han sido adictas a una sustancia porque su capacidad de poderse enganchar es muchísimo más alta. Además, el fentanilo tiene todas las características de una droga que engancha. Es decir, actúa muy rápidamente para quitar el dolor. Pero casi todos los fármacos que actúan rápido, también desaparecen rápidamente. ¿Y tú qué harías si tienes dolor y te ha ido bien? Seguir tomando. Pero estás tomando un opioide.

– Y que es además entre 50 y 100 veces más potente que la morfina.

– Vamos a decir que el opioide de primer escalón, el más débil, es el tramadol. Pero si llevo un tiempo tomando y no me hace efecto, me paso a la oxicodona, me paso al tapentadol... y si no me hace efecto, al fentanilo. Primero con parches, pero como tengo picos de dolor, me paso a los 'chupachups', o a los comprimidos que se disuelven...

Precaución «No creo que se use en el mercado negro, estamos poniendo los frenos necesarios para que eso no pase»

– ¿Entonces ese alarmismo en torno al fentanilo está justificado?

– Está justificado en parte por el mal uso. Porque además provoca conductas anómalas de ir más veces de las debidas al médico, de pedir más recetas, de intentar falsificar recetas, de acudir a urgencias con dolor... Y ahí es donde empezó a perderse el control y es lo que obligó a las comunidades autónomas y al Ministerio a tener un plan de uso racional. En España se viene utilizando hará unos 10- 15 años de una forma más preocupante.

– La Agencia Española del Medicamento ya advirtió en 2018 del «crecimiento exponencial» en su prescripción. En concreto en Euskadi, su uso se ha duplicado entre 2014 y 2020, pasando de 21.593 envases a superar los 40.000. ¿Qué estrategias se pueden implantar para prevenir su expansión?

– Ese crecimiento exponencial se ha frenado al tomarse medidas.

– ¿Cómo cuáles?

– Se ha regulado el tema de los avisos informáticos, la cantidad de prescripciones (para no más de tres meses), la dosis, y se quiere hacer una campaña de comunicación a nivel de los sanitarios y a nivel poblacional. Además, si lo recetas con una indicación que no es la adecuada, el ordenador te va a impedir recetarlo. Hace tiempo para poderlo recetar, lo más fácil era poner un diagnóstico que no era correcto para que el sistema informático no te diese problemas.

– ¿Esas medidas han tenido efecto?

– Sí, aunque se ha hecho un poco tarde y ahora nos estamos viendo con aquellas personas que empezaron a tomar por cualquier motivo hace unos años.

– ¿Se recetó muy a la ligera?

– Es un fármaco muy potente que te quita el dolor y evita algo que en esta sociedad no sabemos tolerar, que es el sufrimiento. Entonces se abrió la mano demasiado, hubo demasiada alegría a la hora de prescribirlo, hasta que hemos visto los problemas que ocasionaba. Además, viendo lo que ha sucedido en otros países se han puesto las barreras necesarias. No es comparable, como decíamos en el caso de Estados Unidos donde allí lo tienes que pagar y al final te vas a un mercado negro, compras fentanilo químico que fabrican en China, India, y que entra a través de México. Y claro, por eso hay tanta persona tan afectada.

Alternativas «Creo que es bueno que haya unidades del dolor o grupos de gestión de profesionales como alternativa a los fármacos»

– ¿Qué alternativas hay a este tipo de opioides?

– Creo que es bueno que haya, primero, unidades del dolor para que se puedan tomar alternativas de electromedicina como son los electroestimuladores, infiltraciones... Hay otras cosas que se pueden hacer para no tener que acudir a los fármacos. Y en los casos difíciles, que cada departamento de salud incluso tenga un grupo de gestión de casos con neurólogos, psiquiatras, expertos en farmacia y de la unidad del dolor. Muchas personas no son conscientes de hasta dónde puede llegar el problema. A veces necesitamos una unidad de desintoxicación. Esta semana pasada, desintoxicamos a una persona, ha estado 15 días, tenía una dosis muy elevada de fentanilo.

– ¿Preocupa que pueda llegar al mercado negro?

– El uso que se hace aquí es muy testimonial. Afortunadamente tenemos un sistema de alerta temprana en España para ver las drogas que entran. Y no creo que se utilice en el mercado negro, no te digo que sea un imposible, porque siempre lo que sucede en Estados Unidos, a los 10 años ha sucedido aquí. Pero aquí estamos poniendo los frenos necesarios para que esto no pase.

– También va a hablar sobre la evolución de los opioides.

– Sí, desde el opio, que es algo que se ha utilizado sobre todo para el dolor, para poder dormir, para el tratamiento de enfermedades, vamos a decir, nerviosas, cuadros de histeria, etc. durante muchísimos años, al igual que la morfina, la heroína... De hecho, Bayern anunciaba jarabes de heroína para la tos de los niños. También se utilizaba en el campo de batalla. Si te pegaban un balazo o si te tenían que amputar una pierna ni lo notabas. Casi todas las drogas han tenido una utilidad terapéutica que luego, de alguna forma, se ha ido malversando su uso y provocando problemas de otro tipo.

– ¿Como presidente del comité nacional para la prevención del tabaquismo, cómo valora las medidas que incluirá la nueva ley del tabaco?

– Es algo que estábamos pidiendo y exigiendo. Lo que no podemos hacer es anteponer intereses económicos o industriales a la salud y esto es un debate que a veces tiene motivos políticos más que preocuparse de lo que puede ser estar fumando delante de un niño, una persona mayor o simplemente alguien que no quiere fumar y que estás contaminándole. Porque incluso en una terraza debería haber un espacio de más de 10 metros para que a la otra persona no le llegase el humo. Por no hablar de zonas de deporte, alrededores de centros sanitarios o escuelas.