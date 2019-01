Un 20% más de supervivencia al cáncer colorrectal gracias al programa de cribado de Osakidetza Hospital de Eibar. / Morquecho Euskadi superó en 2017 las previsiones teóricas fijadas para 2030 IKER MARÍN Miércoles, 9 enero 2019, 12:18

La supervivencia a 5 años de las personas a las que les fue detectado cáncer colorrectal a través del programa de cribado de Osakidetza es un 20% superior a la de quienes no participaron en dicho programa de detección temprana implantado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Esta es la principal conclusión de un estudio realizado por especialistas de Osakidetza y que ha sido publicado en el último número de la prestigiosa revista científica 'European Journal of Gastroenterology and Hepatology'.

Este incremento de la supervivencia en las personas participantes en el programa de cribado de cáncer de colon y recto supone que Euskadi ha rebasado ya en 2017 las previsiones que el modelo teórico contemplaba alcanzar en 2030; una fecha en la que los resultados podrían superar con creces las previsiones iniciales, teniendo en cuenta que el programa vasco de cribado en uno de los que mayor participación obtiene en todo el mundo y el que más en el estado.

El programa de detección precoz de cáncer colorrectal de Euskadi cumple una década desde su implantación por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. En ese tiempo, ha permitido detectar y tratar 26.856 lesiones premalignas (adenomas avanzados) y malignas (cánceres invasivos) de las cuales el 69,6% fueron diagnosticados en hombres y el 30,4% en mujeres. Del total de los cánceres invasivos diagnosticados en estos 10 años, el 69% se encontraron en estadios iniciales (I-II) lo que supone una mejor calidad de vida, una mayor supervivencia y una importante mejora con respecto a la situación anterior al cribado, en la que sólo el 40% se encontraron en estos estadios precoces.

Las personas entre 50 y 69 años constituyen la «población diana» de los programas de diagnostico precoz de cáncer colorrectal; un rango de edad definido por estándares internacionales, ya que es el grupo en que la participación resulta beneficiosa. Para llegar a la población diana de Euskadi, el Programa de Osakidetza se basa en la planificación y coordinación de recursos materiales y de profesionales. La población diana de Euskadi es de 591.744 personas, de las cuales el 51,4% son mujeres, lo que supone el 27,2% de la población, según los datos de población del EUSTAT. Desde su puesta en marcha hasta este primer trimestre de 2019, el Programa de Osakidetza ha invitado a participar, al menos en 3 ocasiones, al 100 % de la población diana de Euskadi.