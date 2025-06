Menopausia, adiós al tabú y la vergüenza

Patricia Rodríguez Martes, 3 de junio 2025, 09:27 Compartir

Hablar de sofocos, crisis de sudoración o pérdida de apetito sexual? Bien por vergüenza o desconocimiento, la menopausia está rodeada de un estigma social del que cada vez más mujeres quieren alejarse. Un buen puñado de 'celebrities' han dado el paso para compartir cómo viven ese proceso, convencidas de que hablar sin tapujos de los cambios que experimenta el cuerpo en esta etapa vital ayuda a normalizarlo y a acabar con el discurso sarcástico de la 'mujer menopáusica'.

A pie de calle, aún cuesta hablar abiertamente de ello. Pero si es un proceso por el que atraviesan todas las mujeres, ¿por qué se vive con tanta negatividad? La sexóloga Elisa Palenzuela explica que «hay una tendencia general a pensar que cuando llega esta época perdemos muchas facultades y nos vienen una serie de síntomas muy relacionados con la emotividad, los cambios de humor, insomnio, sequedad, etc. Y si has oído mucho este mantra, esa falsa creencia de que cuando llegas a una determinada edad tienes un montón de achaques, etc., al final lo autocumples. Pero si tienes capacidad para pensar que tu cabeza puede más, la calidad de vida puede ser muy buena. Hay mujeres que han tenido menopausia precoz y no han sufrido ningún tipo de deterioro, más allá del propio de ir cumpliendo años, y tienen una vida sexual muy buena». En este sentido, la experta hace referencia a la literatura antigua, «que habla de que en el climaterio se puede producir un momento de hipersexualidad, de más deseo», si bien es cierto que «hay de todo y cada una lo vive de forma diferente».

Sin embargo, la desinformación y la asociación histórica entre la mujer y su papel reproductivo en la sociedad, así como «el discurso que se ha generado alrededor», ha llevado a perpetuar mitos sobre esta etapa de la vida. «Si miramos hacia atrás, históricamente el papel de la mujer era parir y era lo que nos identificaba a nivel de género y sexo. Teníamos un cometido que era procrear. Como el climaterio es esa época en la que ya no eres fértil, se agotan tus óvulos, es como que se perdía el potencial de seguir siendo una mujer y de pronto perdía su identidad y su lugar en el mundo. Todo eso provocaba ansiedades, depresiones...», explica Palenzuela, que defiende que «el tener la menstruación todos los meses» no define el lugar en el mundo que ocupas y da claves para vivir la menopausia con una «actitud positiva».

«El papel de la mujer era procrear y cuando ya no era fértil parece que se perdía ese potencial y su lugar en el mundo»

«No deberíamos pensar que el cambio hormonal nos va a producir todo ese cambio a nivel emocional. Y si lo tienes bien trabajado, con unas estructuras vitales y rutinas de calidad, mucha gente ni siquiera lo acusa». De hecho, asegura que en sus más de 30 años de trabajo «he visto mujeres en pleno proceso del climaterio con una ilusión y una calidad de vida y sexual maravillosa. Es algo bueno que las 'celebrities', que van cumpliendo años y se sienten estupendas, hablen de la menopausia. Y si eso ayuda a que las mujeres de a pie podamos suscribir esa idea de que la menopausia no tiene por qué ser una época triste ni de malestares y sufrimiento, viene muy bien».

«Hay mujeres de más de 50 años que están estupendas, con un gran atractivo personal y con ilusión por hacer cosas»

El doctor Borja Otero, ginecólogo y coordinador de uno de los grupos de trabajo de la Asociación española para el estudio de la menopausia (AEEM), opina que «lo que hay que hacer es naturalizarla y no estigmatizarla. Clásicamente se ha asociado la menopausia a una pérdida, cuando no necesariamente tiene que ser así, hay que vivirlo con naturalidad. Además hay muchos tabúes. Hay pacientes que no se sienten cómodas afrontándolo y preguntan sobre los síntomas a nivel genital por ejemplo. Pero es una etapa más de la vida y puede ser tan maravillosa como otras».

Teniendo en cuenta que la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años y que un alto porcentaje de mujeres pasarán un tercio de su vida con menopausia, conviene dedicarle la importancia que merece, ya que, según recuerda el doctor Otero, «las mujeres tienen que saber que no es una etapa más de la vida sino que probablemente sea la etapa en la que más años vayan a vivir. Tiene que saber qué esperar de esa etapa, afrontarla con naturalidad y cuando va asociada a algún problema, saber que tiene herramientas para mejorar su calidad de vida».

Algunas mujeres dan por aceptada la pérdida de actividad sexual como propia de la menopausia. Sin embargo, «se puede producir un aumento de las ganas, de que la mujer disfrute de su cuerpo con una libertad muy grande. También hay mucha literatura que habla del atractivo de la mujer madura y climatérica, de un potencial mayor de atractivo para muchos varones», añade Palenzuela, que anima a disfrutar de este periodo en el que «ya no tienes la carga de los hijos, ni de las menstruaciones... Hay quienes incluso recuperan otra vez esa sensación de ser pareja otra vez, de tener intimidad, de poder disfrutar el uno del otro... Sin embargo, hay otras parejas que han tenido una relación de baja calidad, sin complicidad, y han fundado toda su relación en función de lo que era el proyecto familiar y a lo mejor en esta etapa sí que ven una pérdida de funcionalidad y su ilusión por estar juntos. Pero creo que eso va más allá de tener o no la menopausia».

El consejo de esta experta para que eso no ocurra suena sencillo: «No poner el foco o buscar una causa para estar mal sino todo lo contrario. Hay que encontrar un motivo para estar bien porque son momentos maravillosos. Hay mujeres con más de 50 años estupendísimas, con un gran atractivo personal, que cuidan su cabeza y sus afectos y que tienen ilusión por hacer cosas. Claro que habrá casos, pero no siempre y no todas y no solo por la menopausia».