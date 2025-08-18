Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Cómo sustituir la sal sin renunciar al sabor?

Comer sin sal puede resultar soso si esta no se reemplaza por otros productos alternativos, ¿sabes cuáles son?

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:39

Que un consumo excesivo de sal afecta a la tensión arterial no resulta ningún misterio. Y es que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiende consumir cinco gramos de sal al día, lo cierto es que la ingesta media diaria duplica dicha cantidad, según un estudio de la Sociedad Española de Hipertensión.

Muchas personas realizan una sobreingesta de sal lo que, a la larga, puede acarrear serios problemas de salud relacionados con el sistema cardiaco, pero también con el renal o el óseo. Así, un consumo excesivo de sal está directamente relacionado, no solo con la hipertensión, sino también con problemas renales y osteoporosis.

Algunas de las recomendaciones más populares para reducir el consumo de sal se basan en trucos sencillos como retirar el salero de la mesa, para así evitar la tentación de echar más sal; no agregar la sal mientras se cocina, sino al final; o elegir productos bajos en sodio a la hora de hacer la compra. En cuanto a los alimentos a evitar, conviene restringir el uso de alimentos ultraprocesados y precocinados como los aperitivos y bolsas de chips, embutidos, bollería, etc., así como las salsas de elaboración industrial.

Las especias son una excelente opción para prescindir de la sal sin renunciar al sabor

En cuanto a la elección del tipo de sal, conviene apuntar que hay variedades más indicadas que otras para reducir el efecto negativo de la sal. Hablamos de las sales bajas en sodio que en muchas ocasiones se recomiendan como sustitutivas de la sal convencional. Sin embargo, vamos a centrarnos en cómo comer con sabor sin hacer uso de sal de ningún tipo.

Comer sin sal no es comer soso

Aunque reducir el consumo de sal puede resultar un suplicio, nada más lejos de la realidad. Comer sin sal no debe ser sinónimo de comer soso, al menos si sabemos cómo reemplazarla con otros productos alternativos.

Si quieres disfrutar de platos sabrosos sin necesidad de hacer uso de la sal, la principal alternativa es emplear especias y hierbas aromáticas. Pimienta y pimentón son las variedades más empleadas, aunque también son una excelente opción el orégano, el tomillo, el comino, el jengibre y la cúrcuma. Eso sí, conviene conocer bien el sabor y las indicaciones de cada uno para acertar en su uso y saber qué sabores hacen resaltar mejor.

En cualquier caso, las especias pueden emplearse en prácticamente cualquier guiso, salsa, crema o elaboraciones de pescado y carne, así como también con verduras y legumbres.

