Alimentación: desmontando 6 mitos muy populares Desmontamos los mitos de la alimentación más comunes: postre, desayuno, frutos secos, agua antes de comer, huevos y productos light. Qué dice la evidencia.

A día de hoy son muchas las afirmaciones que giran alrededor de diversas pautas alimenticias. Algunas aseguran ser claves para perder peso o rejuvenecer tu piel seca y arrugada, otras en cambio te hablan de comportamientos «suicidas» que te llevarán al desastre nutricional de tu organismo. Analizamos algunos de los mitos más extendidos para desmontarlos y dar un poquito más de luz a este mundo de la alimentación.

1 - ¿El postre engorda?

No es lo mismo tomarse una manzana de postre que una tarta de chocolate con helado de vainilla, ¿verdad?. El postre es una costumbre que no se practica en todo el mundo. ¿Tienes costumbre de tomar postre? Elige fruta, es la opción más saludable. El postre en sí no es malo: una pieza de fruta después de comer es postre, y no solo no «engorda», sino que aporta fibra, vitaminas y saciedad. Lo que suele generar el mito son los postres ultraprocesados (tartas, bollería, helados, natillas industriales…), que tienen azúcares añadidos, grasas poco saludables y alta densidad calórica. Si los consumes a diario y en exceso, sí pueden contribuir al sobrepeso.

2 - ¿El desayuno es la comida más importante?

La realidad es que no lo es para todo el mundo. Depende de tus ritmos de vida puede ser más o menos determinante o influyente alguna comida. El desayuno es una comida más, que dependiendo de como la realices puede estar haciéndote más mal que bien. Lo importante no es desayunar, sino cómo se distribuyen los nutrientes y la energía a lo largo del día. Si te levantas sin hambre, no te fuerces, no pasa nada puedes esperar perfectamente a que tengas ganas de comer. Una vez más las elecciones cuentan, entre desayunar unas magdalenas con café con leche y azúcar o un buen trozo de pan integral con una tortilla por ejemplo hay una gran diferencia.

3 - ¿Los frutos secos engordan?

Años y años han estado abandonados estas joyas nutricionales. El miedo que se instauró a las grasas incluía como no, a los frutos secos. Estos alimentos si bien se caracterizan por aportar grandes cantidades de ácidos grasos, éstos son precursores de la salud. La grasa tiene un potente efecto saciante. Cosa que no ocurre con el azúcar, que el cuerpo te pide más y más… Entonces si en tu dieta habitual incluyes frutos secos tendrás un mejor control del apetito, aportarás fibra, minerales , vitaminas y ácidos grasos que protegen tu sistema cardiovascular… los frutos secos son calóricos, sí, pero no engordan por sí solos. Engordar o no depende del balance energético total y de tus hábitos.

4 - ¿Beber agua antes de comer adelgaza?

Lo primero y más recomendable es: bebe cuando tenags sed. Dicho esto vamos con el agua en las comidas y sus alrededores. Tomar un vaso de agua 30 minutos antes de las comidas no adelgaza pero si tiene un efecto positivo: prepara el sistema digestivo para la comida y facilita su trabajo. Beber agua o una infusión un rato después de la comida ayuda a la digestión, hace el efecto escoba barriendo y ayudando a finalizar los procesos digestivos.

5 - Huevos y colesterol: ¿cuántos a la semana?

Los huevos son un alimento estupendo. Hay huevos y huevos, para diferenciarlo solo necesitas reconocer la primera cifra del código que llevan impreso.

Cómo leer el código del huevo 0= Ecológicos.

1=Camperas.

2=No enjauladas.

3=Enjauladas.

El consumo habitual de huevo es seguro. La relación causal consumo de huevos-colesterol elevado, no está demostrada, al contrario. Eso si no pases a comerte todos los días una docena de huevos fritos. Pero un huevo diario puedes comerlo perfectamente, entre 8 y 10 semanales.

6 - ¿Los productos «light» adelgazan?

Ya hemos hablado de esto antes. No adelgazan, ningún alimento adelgaza o engorda por si mismo, es la conducta global la que marca la tendencia. Son alimentos que se les quitan grasas y se les añaden azúcares o bien edulcorantes. Esta más que comprobado que la gente que consume alimentos light tiende a comer más asociado a dos factores principalmente:

1- No sacian.

2- La influencia del marketing que te dice lo estupendos y sanos que son.

Bueno, aquí tienes una pequeña pincelada sobre algunas afirmaciones que se suelen hacer sobre alimentos o pautas alimenticias que conviene desmontar. Cuesta mucho desmontar ideas que se han metido en la cabeza, aunque se compruebe que son erróneas así que vamos pasito a pasito.