Los trastornos del sueño en la población general «preocupan mucho», una inquietud que se ha trasladado recientemente al Congreso de los Diputados, a través del ... grupo Alianza Por El Sueño, del que Carlos Egea es uno de los coordinadores. En esta jornada diferentes profesionales sanitarios, investigadores y sociedades científicas han reclamado la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de Sueño Saludable para paliar la «preocupante» situación que existe en torno al sueño.

- ¿Dormimos cada vez peor?

- Sí, además el sueño se tiende a menospreciar. El 15% de la población vasca tiene insomnio crónico y cerca de un 25% de los vascos y vascas roncan y tienen apneas.

- ¿Hasta qué punto preocupa los trastornos del sueño?

- Preocupa mucho. Recientemente hemos estado en unas jornadas en el Congreso de los Diputados (donde se abordó la necesidad de que se elabore una estrategia nacional de sueño saludable). Estamos hablando de que el 50% de los pacientes que tienen insomnio acaban en trastornos de salud mental, incluso algunos en suicidio. Entonces, está habiendo un movimiento social y político para definir cómo el sueño puede ayudar a esta sociedad y cambiarla, porque vemos que hay una vía de agua.

- Se tiende a pensar que se puede prescindir de horas de sueño sin consecuencias y que dormir está sobrevalorado.

- Esa es la gran mentira. Se ha visto que hay una relación directa entre el número de horas del sueño y la esperanza de vida y que la gente que duerme menos horas tiene más probabilidad de enfermedades cerebro-cardiovasculares, infartos, etc. El sueño es un súpero poder.

- Dormimos a ratos, con sobresaltos, pocas horas... Y para solucionarlo, echamos mano al bote de pastillas.

- Los españoles somos los campeones mundiales en la toma de fármacos para dormir -es el país con mayor consumo de benzodiacepinas (tranquilizantes)-.

- ¿Se sigue pensando eso de 'si no duermes, ya dormirás'?

- Claro, pero ¿quién está por ejemplo con un dolor de muelas durante 5 años? Esto se puede tratar y si actuamos no solamente sobre los chavales, sino en su comunidad educativa, en su comunidad familiar, yo creo que podremos ayudar. No sé qué porcentaje, pero podremos ayudar.

- Al hablar de los adolescentes, los aparatos digitales no ayudan a que concilen el sueño, pero comenta que hay también una causa biológica de ese retardo.

- Sí y es que un adolescente tiene un retraso de fase. Significa que se acuesta mucho más tarde que nosotros, siguiendo el ritmo circadiano del sueño y vigilia. Y como se acuesta más tarde, un adolescente puede dormirse perfectamente, entre las 11 y las 12 de la noche, fruto de su ritmo circadiano, pero se tiene que levantar a las 7 para ir al cole. Luego, si tiene que dormir entre 9 y 10 horas, y duerme 7, las dos primeras horas estará totalmente dormido. Es lo que probablemente a nosotros también nos pasaba, pero no teníamos ese distractor emocional que eran las pantallas.- ¿Hay un número de horas recomendable?

- Primero querría definir qué es el mal uso o el sobre uso de pantallas. Hasta hace bien poco hemos intentado definirlo con un número de horas pero hemos llegado a la conclusión de que no es tan importante el número de horas sino la repercusión que tiene ese uso de pantallas fundamentalmente en tres cosas: el sueño, el ejercicio y la vida personal.

- ¿Qué casos llegan a la Unidad relacionados con un 'enganche' al móvil?

- Vienen padres preocupados por el insomnio de su hijo, porque no duerme nada, porque el psiquiatra los manda. Cuentan que está todo el rato con el móvil, que parece que se va a acostar y está bajo las mantas con el móvil. En el cole se duerme, no atiende y saca malas notas. Esto les pasa a muchos, aunque no en todos es tan manifiestamente enfermedad. Lo importante es cómo transmitimos a los chavales y chavalas de que esto puede acabar en enfermedad, pero no como un mensaje apocalíptico. Tenemos que enseñar a todas las comunidades de profesores y de alumnos que es necesario que haya un periodo de desconexión, esto es, ejercicio, interrelación personal, amigos... Casi a reescribir cómo debe ser un niño y un adolescente. También estamos entrando a legislar con los legisladores, con el Gobierno, para ver cómo podemos cambiar esto.