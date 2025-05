Osakidetza afronta la mayor reorganización de su historia para asignar plaza a 7.642 sanitarios

Osakidetza encara la recta final del mayor proceso de adjudicación de plazas de su historia. Se trata de las dos Ofertas de Empleo Público (OPE) ... simultáneas que el ServicioVasco de Salud convocó en 2022 para asignar un total de 7.642 puestos. El Departamento de Salud decidió entonces que los inscritos en cada categoría realizasen un mismo examen para las dos ofertas de empleo. Una otorgaba 3.723 destinos a través de un proceso de estabilización en el que la experiencia de cada aspirante tenía un papel capital en la puntuación final. La otra concedía 3.919 plazas por medio de una oposición ordinaria, la 2020-2021-2022, a quienes hicieran los mejores exámenes. Osakide-tza tiene previsto terminar «en junio» la publicación de la relación de aspirantes y adjudicación de destinos de estos concursos, con los que pretende reducir la eventualidad del ente del 37% al 9%, un proceso que derivará a su vez en cambio de médico y enfermera para un gran número de pacientes.

Tras diferentes retrasos y sentencias que han dilatado la resolución de estas dos OPE –una sentencia judicial dio la razón a un recurso del sindicato Satse y obligó a Salud a baremar de nuevo la experiencia de los aspirantes, para incluir los servicios prestados en cualquier administración pública–, Osakidetza afronta los últimos compases de la mayor reorganización de su historia, que pretende culminar el próximo mes, antes del verano. Hasta el momento 54 de las 114 categorías del concurso simultáneo ya están publicadas y con fecha de inicio de toma de posesión.

«Estamos en un proceso complejo, con muchos movimientos, pero entendemos que hay que hacerlo y que nos va a producir estabilidad en el sistema. También es cierto que la Administración sanitaria es muy viva, está en continuo movimiento», explica Josune Retegi, directora de Recursos Humanos de Osakidetza. Un proceso que a su vez derivará en cambio de médico o enfermera para un gran número de pacientes. «A mí cuando me cambian de médico también lo siento. Pero sé que viene otro profesional de la misma pericia y con la misma categoría que me va a atender igual de bien. En principio, no tiene por qué haber problema», defiende Retegi.

La resolución del proceso, no obstante, sí que está provocando algunas suspicacias entre los propios profesionales sanitarios. Se da la circunstancia de que, al ser una OPE simultánea, hay aspirantes con experiencia acumulada y que sacaron una buena nota en el examen que han podido elegir destino en los dos procesos. Son, por tanto, adjudicatarios de dos plazas, aunque lógicamente solo van a poder optar por una de ellas. Una cuestión que no quedará resuelta hasta la toma de posesión, quedando la otra plaza vacante.

Ocurre por tanto que aquellos aspirantes que solo optan al proceso ordinario van a ver reducido el número de puestos que pueden elegir, porque aquellos compañeros más veteranos que se presentaron a las dos ofertas de empleo y lograron mejor nota tienen derecho a escoger plaza antes que ellos.

Con estas plazas que queden 'vacantes', Osakidetza tiene previsto realizar «una fase de resultas»; es decir, un llamamiento único y presencial a los siguientes opositores en lista en función del resultado que han obtenido en la prueba. Un proceso similar al que llevan a cabo los MIR a la hora de elegir la especialidad en la que quieren formarse. «Para septiembre u octubre, porque tenemos que mirar también cómo impacta toda la incorporación de tantos cambios en la organización», admite la directora de Recursos Humanos de Osakidetza.

Nuevo sistema de contratación

Todos estos puestos se suman a los 3.145 de 82 categorías diferentes que Salud adjudicó en diciembre y que correspondían a la oposición 2018-2019. Adicionalmente, Osakidetza convocará antes de final de año un nuevo modelo de Oferta Pública de Empleo con el que sacará a concurso 4.245 plazas cuyos exámenes se realizarán en 2026. Con ello la interinidad en Osakidetza bajaría del 37% actual –según la propia entidad– al 9%, cerca del objetivo del 8% de temporalidad estructural en el sector público que marca la denominada 'ley Iceta' de diciembre de 2021.

Esta ha sido una de las premisas desde el inicio de la legislatura de los nuevo dirigentes del área, que el pasado mes de octubre implantaron en el Servicio Vasco de Salud un nuevo sistema integral de contratación, que supone un único sistema para todo Osakide-tza, donde el volumen de contratos asciende a una media de 430 diarios. «Como todos los nuevos sistemas, requiere de un periodo de estabilización. Pero en abril se realizó la actualización de las listas con un total de 227.267 solicitudes y de todas las reclamaciones presentadas, tras un análisis individualizado, se considera que se deben estimar un total de 374, es decir, el 0,16% del total».