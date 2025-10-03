Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancias en la zona de Urgencias del Hospital Donostia. El transporte sanitario es el principal servicio externalizado. Iñigo Royo

Gipuzkoa absorbe casi la mitad del dinero que el Gobierno Vasco destina a la sanidad privada

Salud abonó 68,6 millones hasta junio para conciertos y contratación de servicios, con las ambulancias, La Asunción, Matia y los centros psiquiátricos como principales proveedores

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Gipuzkoa absorbe prácticamente la mitad de los recursos que el departamento de Salud del Gobierno Vasco destina a la contratación de servicios y conciertos sanitarios ... con entidades privadas en Euskadi. Durante el primer semestre de este año, de los 145 millones que la cartera que dirige Alberto Martínez dedicó a la subcontratación de operaciones, terapias, pruebas y servicios sanitarios, 68,6 (el 47%) recalaron en entidades guipuzcoanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  8. 8

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida
  9. 9 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  10. 10

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa absorbe casi la mitad del dinero que el Gobierno Vasco destina a la sanidad privada

Gipuzkoa absorbe casi la mitad del dinero que el Gobierno Vasco destina a la sanidad privada