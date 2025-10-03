Gipuzkoa absorbe casi la mitad del dinero que el Gobierno Vasco destina a la sanidad privada

Gipuzkoa absorbe prácticamente la mitad de los recursos que el departamento de Salud del Gobierno Vasco destina a la contratación de servicios y conciertos sanitarios ... con entidades privadas en Euskadi. Durante el primer semestre de este año, de los 145 millones que la cartera que dirige Alberto Martínez dedicó a la subcontratación de operaciones, terapias, pruebas y servicios sanitarios, 68,6 (el 47%) recalaron en entidades guipuzcoanas.

La principal beneficiaria fue Ambulancias Gipuzkoa, adjudicataria del servicio de transporte sanitario, con 17,2 millones en esos seis meses. La siguen la Clínica La Asunción de Tolosa, que ejerce como hospital comarcal en Tolosaldea, que recibió 13,9 millones; la Fundación Matia, entidad sin ánimo de lucro especializada en la atención y cuidado de personas mayores y con dependencia, perceptora de 9,1 millones; y los diferentes centros de atención psiquiátrica diseminados por el territorio, que en conjunto ingresaron 14,2 millones. Dentro de estos últimos, Aita Menni (ahora Ospitalarioak Fundazioa Euskadi) recibió 5,7 millones; el Hospital San Juan de Dios de Arrasate, 4,5 millones; San Juan de Dios Donostia, 3 millones; y el sanatorio de Usurbil, 841.000 euros.

Otras sociedades con facturas relevantes son Policlínica Gipuzkoa, adonde Osakidetza deriva habitualmente operaciones de cardiología, a la que llegaron 4,3 millones; o Linde Médica, multinacional especializada en el tratamiento de problemas respiratorios, que percibió 2 millones de euros. Para prestaciones ortoprotésicas se destinaron 2,1 millones, mientras que al plan de atención dental infantil (PADI), 921.000 euros.

Así consta en una respuesta parlamentaria del consejero de Salud, Alberto Martínez, a una solicitud de información reclamada por la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera. En el escrito, además del monto de las facturas de los contratos de externalización que realiza el departamento de Salud, Martínez recalca que la contratación de servicios sanitarios corresponde al departamento, no a Osakidetza.

Por encima de su peso teórico

La presencia de Gipuzkoa en la externalización de servicios sanitarios rebasa con holgura lo que le correspondería en función de su peso socioeconómico y poblacional en Euskadi (el 32%). Este exceso tiene dos explicaciones principales: la existencia de un hospital privado que presta un servicio público como hospital comarcal –La Asunción de Tolosa–, y la concentración en este territorio de los servicios de atención psiquiátrica. Los 14,2 millones dedicados a esta partida en Gipuzkoa se comparan con los escasos 1,5 millones en Bizkaia y los 227.000 euros en Álava, donde Aita Menni y San Juan de Dios también tienen actividad.

Frente a los 68,6 millones repartidos por Gipuzkoa, a Bizkaia –con el doble de población– llegaron por externalizaciones 60,7 millones, y 15 millones a Álava.