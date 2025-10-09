Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yolanda, Cristina y Sandra sonríen en el Día Mundial de la Salud Mental. Iñigo Royo
Día Mundial de la Salud Mental

«Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Yolanda, Cristina y Sandra buscan concienciar sobre la salud mental y «romper con los estereotipos asociados a nuestros diagnósticos. Porque no, no estamos locas»

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:53

Comenta

Les miran. Les juzgan. A veces incluso les tienen miedo. Nadan contracorriente en un mar bravo, golpeadas por años de depresión, ansiedad, ingresos hospitalarios, diagnósticos - ... a veces erróneos-, prejuicios y estigmas que azotan como olas, intentando hundirlas. Contra viento y marea enfrentan los altibajos de su propia mente para salir a flote. No están locas. «Tenemos una enfermedad, como cualquier otra. En nuestro caso es mental», explican Yolanda Barreiro, Cristina Pérez y Sandra Martins que, con motivo del Día de la Salud Mental que se celebra hoy, lanzan un mensaje claro: «queremos que se nos vea y sobre todo que nos comprendan».

