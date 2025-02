El secreto de la isla con mayor longevidad y sin demencia: «Dieta mediterránea y dos populares bebidas a diario»

J. F. Martes, 18 de febrero 2025 | Actualizado 19/02/2025 13:51h. Comenta Compartir

Icaria, una isla griega, es una de las cinco «zonas azules» identificadas por el experto en longevidad Dan Buettner para determinar aquellas áreas en las que sus habitantes tienen vidas más largas y saludables. En este caso no solo se distingue por sus habitantes centenarios, sino también por sus bajos índices de demencia. El investigador estadounidense explica en una entrevista en el podcast 'Live Well Be Well' que los icarianos viven aproximadamente ocho años más que los ciudadanos estadounidenses, en promedio, y lo hacen «en gran parte sin demencia, sin demencia discernible».

¿Y cuál es el secreto de esta longevidad y claridad mental? Según Buettner, los habitantes de esta zona de Grecia siguen «la versión más estricta de la dieta mediterránea en el mundo», rica en frutas, verduras, granos integrales, judías, legumbres y aceite de oliva, con un consumo moderado de vino tinto. Sin embargo, la dieta tradicional de la zona se diferencia en que «comen mucho menos pescado y carne y muchas más verduras». Destaca además el consumo regular de «cien o más verduras silvestres y de huerta como la mostaza, la achicoria, el hinojo y verduras que nosotros eliminamos con desbrozadoras en Estados Unidos cuando son verduras silvestres que tienen 10 veces más antioxidantes que limpian las arterias que el vino tinto».

Además de su dieta, los icarianos son grandes aficionados a dos bebidas: el té de hierbas y el café. Buettner explica que estos griegos «beben tés de hierbas todos los días» preparados con plantas de sus jardines y del campo, como orégano, diente de león, salvia y romero. Estos tés, según Buettner, podrían ser efectivos por sus propiedades antiinflamatorias y diuréticas, ayudando a mantener la presión arterial baja y las arterias limpias.

También consumen «grandes cantidades de café». Un estudio de 2010 reveló que consumir de 3 a 5 tazas de café al día en la mediana edad se asoció con una disminución del 65% en el riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer en la edad adulta.

El estilo de vida de los icarianos «también juega un papel crucial». Mantienen mucho contacto social y realizan actividad física de forma natural. Buettner destaca que «los ickarianos son mucho menos propensos a sufrir soledad y depresión que los estadounidenses». Además, al vivir en una isla montañosa, incluso ir a la tienda implica un pequeño esfuerzo físico, lo que les proporciona «actividad física regular de baja intensidad» a lo largo del día.

