«La crisis de los médicos del Hospital Donostia está superada»

– Ha desarrollado en esta OSI la mayor parte de su carrera profesional hasta su dimisión a finales de 2022. Ahora regresa para liderar la ... organización. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?

– Si te refieres a lo que vivimos entonces, creo que es un hecho del pasado. Cada momento tiene sus soluciones y en este momento la OSI está estable y yo procuraré seguir ilusionando. Vengo con energía, con responsabilidad y seguiremos en esa dirección. Lo sucedido en ese momento ya está pasado. Cada momento tiene su afán, como dijo el consejero. Creo que es bueno mirar a presente y a futuro. Esa parte está superada

– Se vuelve a reencontrar ahora con muchos compañeros con los que compartió tiempo en su anterior etapa. ¿Cómo han recibido su nombramiento como directora gerente de la OSI?

– Todavía no me he dado tiempo de decir 'hola' (ríe). Es verdad que el que te quiere mal no te lo dice abiertamente, pero he tenido muchos mensajes de 'qué alegría', de 'qué bien'... Creo que siempre es bueno que alguien que conoce desde hace 25 años el hospital, porque me he criado aquí, vuelva con una mirada un poco de red, de conocimiento, adquirido durante este último año con un equipo excepcional. Todo eso me trae, la relación, la confianza, la amistad, la confianza del consejero, el conocimiento... Vuelvo a un sitio que considero mi casa y espero que eso se note.

– ¿Ha hablado con su predecesor, Agustín Agirre?

– Sí, por supuesto que sí. Mi intención es dar continuidad a lo que mi predecesor ha hecho, que es mucho, y a lo que mis predecesores han hecho. He hablado con él y la intención es la de que me actualice en qué punto están las cosas para seguir continuando con su trabajo.

– ¿Tiene intención de recuperar a gente con la que coincidió cuando estuvo de subdirectora médica?

– No lo he pensado. Lo primero que hago cuando llego a los sitios es escuchar y ver.