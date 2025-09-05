Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer pasa junto a la consulta de homeopatía de Pascal Trotta, el doctor que ha sido condenado en Francia, en el centro de Donostia. F. Morquecho

¿Quién controla la homeopatía? Un millar de medicamentos autorizados sin eficacia demostrada

La condena en Francia a un homeópata que pasaba consulta en San Sebastián devuelve al primer plano una vía alternativa a la medicina tradicional con defensores y detractores

Patricia Rodríguez
Aitor Ansa

Patricia Rodríguez y Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:10

Se elaboran a partir de plantas, minerales, animales o compuestos químicos siguiendo protocolos de dilución y agitación. Su presentación también es variada. Puede ser en ... forma de gránulos, glóbulos, comprimidos, jarabes o pomadas. Como terapias alternativas que son, dicen servir para tratar tanto enfermedades agudas como crónicas, aunque en el prospecto del producto no viene recogido nada de eso ya que no cuentan con avales de ensayos clínicos ni informes que demuestren su eficacia. Casi un millar de estos medicamentos homeopáticos se comercializan en cualquier farmacia del país con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), a la que, con que el producto no mate ni intoxique, le basta. La división entre defensores y detractores de esta medicina alternativa siempre ha existido y viene de lejos, aunque el debate ha vuelto a avivarse esta semana tras conocerse la sentencia del tribunal francés que condena a un homeópata con consulta en Donostia por administrar productos de este tipo que no contaban con autorización sanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  6. 6 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián
  10. 10

    La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Quién controla la homeopatía? Un millar de medicamentos autorizados sin eficacia demostrada

¿Quién controla la homeopatía? Un millar de medicamentos autorizados sin eficacia demostrada