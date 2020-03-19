Consulta el listado de infectados por municipios vascos

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|Municipio
|Positivos
|VITORIA-GASTEIZ
|502
|BILBAO
|83
|BASAURI
|71
|DONOSTIA / SAN SEBASTIAN
|24
|GETXO
|23
|LABASTIDA/BASTIDA
|21
|LEIOA
|21
|ERANDIO
|15
|ARRASATE/MONDRAGON
|14
|BARAKALDO
|12
|SANTURTZI
|11
|LAUDIO/LLODIO
|10
|PASAIA
|10
|EIBAR
|9
|TOLOSA
|9
|GALDAKAO
|8
|BERMEO
|7
|IRUN
|7
|DURANGO
|6
|ETXEBARRI
|6
|ZARAUTZ
|6
|ARRIGORRIAGA
|5
|ELORRIO
|5
|IBARRA
|5
|SALVATIERRA/AGURAIN
|5
|ALEGRIA-DULANTZI
|4
|ERRENTERIA
|4
|LEGUTIO
|4
|LEZO
|4
|OYON-OION
|4
|OÑATI
|4
|PORTUGALETE
|4
|VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN
|4
|AMOREBIETA-ETXANO
|3
|ANDOAIN
|3
|ARETXABALETA
|3
|BERANGO
|3
|BERGARA
|3
|HERNANI
|3
|IRURA
|3
|IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA
|3
|ZUMARRAGA
|3
|ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB
|2
|AMURRIO
|2
|ASTIGARRAGA
|2
|BARRUNDIA
|2
|GÜEÑES
|2
|MUNGIA
|2
|OIARTZUN
|2
|SOPELA
|2
|URKABUSTAIZ
|2
|URRETXU
|2
|VILLABONA
|2
|ZALLA
|2
|ZEGAMA
|2
|ABADIÑO
|1
|ANTZUOLA
|1
|ARAMA
|1
|ARAMAIO
|1
|ARRATZUA-UBARRUNDIA
|1
|ARTZENTALES
|1
|ASTEASU
|1
|AYALA/AIARA
|1
|BALMASEDA
|1
|BARRIKA
|1
|BEASAIN
|1
|BUSTURIA
|1
|CAMPEZO/KANPEZU
|1
|DEBA
|1
|ELBURGO/BURGELU
|1
|ESKORIATZA
|1
|GERNIKA-LUMO
|1
|GETARIA
|1
|GORLIZ
|1
|HONDARRIBIA
|1
|IDIAZABAL
|1
|IGORRE
|1
|IURRETA
|1
|LASARTE-ORIA
|1
|LAZKAO
|1
|LEKEITIO
|1
|LOIU
|1
|MARKINA-XEMEIN
|1
|MENDEXA
|1
|MORGA
|1
|MUNDAKA
|1
|MUSKIZ
|1
|ORTUELLA
|1
|PLENTZIA
|1
|SAMANIEGO
|1
|SAN MILLAN/DONEMILIAGA
|1
|TRUCIOS-TURTZIOZ
|1
|UGAO-MIRABALLES
|1
|URDUÑA/ORDUÑA
|1
|ZALDIBAR
|1
|ZEANURI
|1
|ZEBERIO
|1
|ZIGOITIA
|1
|ZIZURKIL
|1