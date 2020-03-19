Consulta el listado de infectados por municipios vascos

EL DIARIO VASCO
MunicipioPositivos
VITORIA-GASTEIZ502
BILBAO83
BASAURI71
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN24
GETXO23
LABASTIDA/BASTIDA21
LEIOA21
ERANDIO15
ARRASATE/MONDRAGON14
BARAKALDO12
SANTURTZI11
LAUDIO/LLODIO10
PASAIA10
EIBAR9
TOLOSA9
GALDAKAO8
BERMEO7
IRUN7
DURANGO6
ETXEBARRI6
ZARAUTZ6
ARRIGORRIAGA5
ELORRIO5
IBARRA5
SALVATIERRA/AGURAIN5
ALEGRIA-DULANTZI4
ERRENTERIA4
LEGUTIO4
LEZO4
OYON-OION4
OÑATI4
PORTUGALETE4
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN4
AMOREBIETA-ETXANO3
ANDOAIN3
ARETXABALETA3
BERANGO3
BERGARA3
HERNANI3
IRURA3
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA3
ZUMARRAGA3
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB2
AMURRIO2
ASTIGARRAGA2
BARRUNDIA2
GÜEÑES2
MUNGIA2
OIARTZUN2
SOPELA2
URKABUSTAIZ2
URRETXU2
VILLABONA2
ZALLA2
ZEGAMA2
ABADIÑO1
ANTZUOLA1
ARAMA1
ARAMAIO1
ARRATZUA-UBARRUNDIA1
ARTZENTALES1
ASTEASU1
AYALA/AIARA1
BALMASEDA1
BARRIKA1
BEASAIN1
BUSTURIA1
CAMPEZO/KANPEZU1
DEBA1
ELBURGO/BURGELU1
ESKORIATZA1
GERNIKA-LUMO1
GETARIA1
GORLIZ1
HONDARRIBIA1
IDIAZABAL1
IGORRE1
IURRETA1
LASARTE-ORIA1
LAZKAO1
LEKEITIO1
LOIU1
MARKINA-XEMEIN1
MENDEXA1
MORGA1
MUNDAKA1
MUSKIZ1
ORTUELLA1
PLENTZIA1
SAMANIEGO1
SAN MILLAN/DONEMILIAGA1
TRUCIOS-TURTZIOZ1
UGAO-MIRABALLES1
URDUÑA/ORDUÑA1
ZALDIBAR1
ZEANURI1
ZEBERIO1
ZIGOITIA1
ZIZURKIL1

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