Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Una mujer se realiza una mamografía en un centro sanitario vasco. Irekia

El 8% de los cánceres de mama detectados en Euskadi en los cribados atañen a mujeres de menos de 50 años

La incidencia de la enfermedad así como «el balance riesgo-beneficio» son factores que se han valorado para rebalar la edad de la primera mamografía a los 48 años

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:13

El cáncer de mama presenta, en muchos casos, pocos síntomas. Es el tumor más frecuente en las mujeres, pero también uno de los que mejor ... pronóstico presenta si se detecta a tiempo. De hecho, el diagnóstico precoz eleva la tasa de curación al «90-95%». Los cribados que realiza Osakidetza cada dos años a la población resultan una herramienta esencial para mejorar los pronósticos y rebajar la mortalidad. En 2024, se detectaron 751 cánceres de mama, la mayoría en estadios muy precoces y buen pronóstico, en mujeres de entre 50 y 69 años, y en aquellas entre 40 y 49 años con antecedentes familiares de primer grado. También se ha visto en estas pruebas preventivas que por debajo de 50 años, estaban apareciendo tumores en personas que no tenían antecedentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4

    Cuando la herencia no descansa en paz
  5. 5 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 8% de los cánceres de mama detectados en Euskadi en los cribados atañen a mujeres de menos de 50 años

El 8% de los cánceres de mama detectados en Euskadi en los cribados atañen a mujeres de menos de 50 años