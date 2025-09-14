Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estos son los beneficios de beber un vaso de agua caliente por la mañana

Esta práctica de origen oriental puede ayudar a preparar el cuerpo para el resto del día

M. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:05

«Si bebes un vaso de agua caliente en ayunas cada mañana, esto es lo que le sucede a tu cuerpo», revelan en un vídeo desde la cuenta de nutrición 'NutriConsejos' sobre esta práctica de origen oriental, que tiene múltiples beneficios y que ayuda a preparar el cuerpo para el resto del día.

«Primero, tus órganos entran en un modo 'limpieza profunda'. Es como darle a tu sistema interno una limpieza profunda», explican en el vídeo que cuenta con casi 3 millones de reproducciones. Ya que el agua caliente «estimula el flujo linfático, elimina toxinas y elimina los restos de la última copa de la noche anterior», continúan diciendo en el vídeo.

El segundo de los beneficios de este simple hábito es que derrite la grasa, «el cuerpo se calienta y empieza a quemar el exceso de grasa incluso antes de vestirte, además de que el agua caliente acelera ligeramente el metabolismo», destacan.

Los beneficios de tomar agua caliente en ayunas

Otra de las ventajas de tomar agua caliente en ayunas es que ayuda a aliviar los dolores de cabeza. «La presión del cráneo por la mañana puede deberse a la deshidratación y a la contracción de los vasos sanguíneos. El agua caliente los dilata y relaja los músculos y te vuelves a sentir humano», bromean.

El cuarto beneficio es que «el estómago se acelera, las enzimas se activan y la comida se digiere sin problemas y no hay sensación de pesadez». Y finalmente, los beneficios para la piel. Ya que «el agua caliente desencadena una desintoxicación interna, haciendo que el rostro brille, la opacidad se desvanezca y que la piel adquiera un tono saludable».

