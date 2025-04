Un sacristán confiesa que agredió sexualmente a una discapacitada con la excusa de «enseñarle la campanilla»

Arturo Checa Valencia Lunes, 7 de abril 2025, 13:35 Comenta Compartir

Con la peregrina excusa de «enseñarle como funciona la campanilla» que se emplea en los oficios religiosos, el sacristán de una iglesia de Bétera engañó a una mujer discapacitada para el que era su verdadero fin: agredirla sexualmente. Estos son los hechos que mantiene en su acusación la Fiscalía y que este lunes ha reconocido el acusado durante un juicio con conformidad celebrado en la Audiencia de Valencia.

El procesado ha confesado los hechos para así beneficiarse de una rebaja de la pena tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal, la acusación particular y la defensa. La Fiscalía inicialmente solicitaba una condena de cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual. La pena de privación de libertad se ha quedado finalmente en dos años y además el tribunal ha procedido a su suspensión, al no tener el condenado antecedentes penales y siempre bajo la condición de no cometer ningún delito y con la condición de que pague la indemnización fijada para la víctima, de 7.000 euros.

La Audiencia sí que ha mantenido otras medidas impuestas al procesado: la prohibición de acercarse a la víctima durante cinco años y además la inhabilitación para llevar a cabo actividades profesionales relacionadas con menores durante siete años. El tribunal ha fijado la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado si el procesado no paga lo que debe, aunque ya ha abonado la mayoría del dinero.

Los hechos reconocidos por el sacristán, R. R. P., ocurrieron en marzo de 2023. La víctima, que sufre una discapacidad intelectual del 66%, aceptó la invitación del hombre (que se ha tapado la cara durante el juicio para no salir en las fotos de los medios de comunicación) de acompañarle «a un cuarto cercano a la sacristía con la excusa de enseñarle cómo funcionaba la campanilla», tal y como recoge la calificaciñón fiscal.

Allí fue donde el hombre aprovechó para «someter a tocamientos» a la víctima, según publica 'Las Provincias'. Como consecuencia del delito sexual sufrido, la víctima entró en un estado de «miedo, nerviosismo, rabia y enfado, tal y como relata el ministerio fiscal.

