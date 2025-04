Rebajan a 8 años de prisión la condena al acusado de agredir sexualmente a su expareja

Un hombre ha sido condenado a 8 años de prisión por agredir sexualmente a su expareja, entre otros delitos de maltrato en el ámbito de ... la violencia de género, tras una rebaja de condena. La Fiscalía ha modificado su petición inicial de 25 años de cárcel para el procesado -actualmente en prisión por quebrantamiento continuado de condena- al aplicarle dos atenuantes y mantiene la agravante mixto de parentesco.

Las partes han llegado a una conformidad por la que se rebaja la pena a 8 años. La acusación particular se ha adherido al informe de conclusiones del Ministerio Público.

La vista por estos hechos se ha celebrado este lunes en la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, donde ha comparecido el acusado, que se ha conformado con las penas acordadas y ha mostrado su arrepentimiento al tomar la palabra minutos antes de finalizar la sesión. «Ella me intentó ayudar para dejarlo (en relación al consumo de drogas) pero todo salió mal y no he podido. Le pido perdón», ha dicho.

La Fiscalía le aplica la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado ha depositado 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, además de la atenuante por haber actuado bajo el consumo de estupefacientes. Asimismo, el Ministerio Público retira la acusación por delito continuado de coacciones y de injurias y vejaciones.

De igual forma, la fiscal ha solicitado 5 meses y 29 días de prisión por delito de maltrato habitual; 4 meses y medio por quebrantamiento continuado de condena; 4 años y 6 meses por el delito de agresión sexual; 21 meses por delito de lesiones y otros 11 meses de cárcel por delito continuado de amenazas.

Los hechos se remontan al año 2021, cuando el procesado ya acumulaba hasta cuatro sentencias firmes por delitos de lesiones, amenazas y maltrato. En una de ellas se le impuso una orden de alejamiento de 150 metros con la denunciante, así como una prohibición de comunicarse con ella durante un periodo de dos años. A sabiendas de la vigencia de estas penas, el acusado accedió a la vivienda de la víctima en dos ocasiones.

El 12 de noviembre de 2021, con la vigencia de las penas impuestas finalizada, la denunciante acudió al domicilio del procesado. Al día siguiente, el acusado regresó a su domicilio en actitud agresiva y ella le comunicó que quería irse a su casa. Él le propinó un tortazo y le profirió las expresiones 'guarra, hija de puta' y 'me las vas a pagar'. Cuando la mujer se disponía a marcharse, el denunciado la tiró al sofá y comenzó a agredirla con bofetadas, puñetazos, tirones de pelo y patadas.

Posteriormente, el acusado continuó prefiriendo todo tipo de amenazas a la víctima y en un momento determinado, el hombre «con ánimo libidinoso», se sacó el pene y le dijo 'chúpame la polla'. Ella, en contra de su voluntad, procedió a practicarle una felación «por miedo a que le siguiera agrediendo».

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió numerosas lesiones, precisando incluso de una intervención quirúrgica. También presenta «afectaciones psicológicas postraumáticas», según el escrito de la acusación.