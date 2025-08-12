La reacción de una anciana ante una joven que no tenía para pagar en Mercadona: «La verdad es que ayudo en lo que puedo» La anécdota difundida por Carolina Cazadora ha recibido centeneres de elogios por la generosidad de la protagonista

J. F. Martes, 12 de agosto 2025, 16:56 Comenta Compartir

Lo que comenzó como un pequeño percance en la caja de un supermercado se transformó en una emotiva demostración de generosidad y un experimento social que ha conmovido a los testigos. Carolina Cazadora, una joven que acudió a una tienda de Mercadona para comprar un cartón de leche para su hermano, se encontró, en apariencia, con que se había olvidado la cartera en casa.

Ante la imposibilidad de efectuar su compra, Carolina decidió abordar a una anciana que esperaba en la cola. «Acabo de ver que me he dejado la cartera. ¿Podría pagármelo, por favor?», le preguntó. Sin dudarlo un instante, la mujer mayor, cuya identidad no ha sido desvelada, aceptó la petición de la joven. Carolina expresó su gratitud con un sincero «¡Muchísimas gracias. ¡Qué amable es!».

La prueba de Carolina Cazadora en Mercadona

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Mientras la anciana guardaba sus productos en las bolsas, Carolina, cuyo perfil en Tiktok es seguido por 6,4 millones de personas, se dirigió a la cajera de manera disimulada y le indicó que ella pagaría toda la compra de la señora. Así, pasó su tarjeta por el datáfono para hacerse cargo del importe total.

Cuando la anciana se dispuso a sacar su propia cartera para pagar, la trabajadora del supermercado le informó que el pago ya estaba realizado. Fue en ese momento cuando Carolina se reunió nuevamente con la mujer y le reveló la verdad: «Muchísimas gracias por querer ayudarme. Era una prueba».

@carolinacazadora3 Esta abuelita me llego al corazon ❤️🥺 super buena persona ♬ sonido original - Carolina Cazadora

Reacción

La reacción de la anciana fue de asombro y, según las fuentes, se quedó sin palabras por lo sucedido. A pesar de su noble acto de ayuda, la mujer expresó humildemente: «La verdad es que ayudo en lo que puedo, cielo, porque tampoco soy una persona que tenga mucho». Este comentario, captado por la cámara del experimento, ha querido subrayar la profundidad de su generosidad desinteresada.

Este «experimento social» de Carolina Cazadora, cuya intención era destacar la bondad inherente en las personas, logró su objetivo, dejando huella entre las miles de personas que ya han visto la anécdota registrada en su vídeo con decenas de reacciones positivas y de cariño hacia la protagonista.

Temas

Mercadona