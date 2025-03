Las principales medidas en materia de vivienda del Gobierno Vasco para esta legislatura

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado en el Fórum Europa algunas de las medidas que su departamento va a adoptar ... en esta legislatura. Itxaso ha querido aprovechar su comparecencia para hablar «de lo que tenemos que hacer y de lo que vamos a hacer en este primer tramo del mandato», y ha enumerado algunas de estas medidas:

1 Flexibilizar los porcentajes de vivienda protegida en suelo urbanizable

Itxaso ha expresado que «queremos flexibilizar los porcentajes de vivienda protegida en suelo urbanizable, que en estos momentos se sitúa en el 75%». La finalidad de esta medida es que «los ayuntamientos cuya situación lo requiera puedan rebajar voluntariamente esas exigencias hasta un mínimo del 60% de VPO, mediante acuerdo plenario, para facilitar el desarrollo de vivienda protegida». Es decir, la «flexibilización» supondría un descenso del 75% al 60% respecto a los porcentajes que deben ser de vivienda protegida en suelo urbanizable.

Ha defendido que «nadie encontrará en el mundo un territorio donde tenga unas exigencias en suelo urbanizable para vivienda protegida de semejante calado como en el País Vasco del 75%», y ha remarcado que «con el 60% seguiremos siendo los campeones del mundo» al señalar que «en España el mínimo de vivienda protegida en suelo urbanizable está en el 50% y la mayor parte de las comunidades autónomas que han regulado este asunto lo tienen en el 50%». «Nosotros lo vamos a bajar al 60% para aquellos ayuntamientos que demuestren o razonen que tienen problemas de viabilidad económica para desarrollar un determinado ámbito y lo puedan bajar entre la horquilla entre el 75% y el 60%», explicando que «si se baja al 70% salen los números, adelante».

Para ello, Itxaso ha explicado que «estamos trabajando con los grupos que sostienen al Gobierno para que el Parlamento Vasco promueva una Ley de Medidas urgentes en materia de vivienda», que es la mayor preocupación de la ciudadanía vasca.

2 «Levantes» de dos alturas

Por otro lado, también ha transmitido que «vamos a redensificar nuestro parque público de vivienda actuando sobre la ciudad construída mediante la autorización de levantes de hasta dos alturas retranqueadas en edificios de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales».

Con esta medida el departamento de Vivienda y Agenda Urbana pretende «sin elevar los derechos edificatorios que se pueden llegar a construir hasta 2.000 alojamientos dotacionales sobre cubiertas planas» en Euskadi. Esta propuesta podrá ser aprobada por acuerdo plenario en los ayuntamientos.

3 Crear una reserva estratégica de suelo para vivienda protegida junto a los ayuntamientos

«Queremos incorporar a nuestro marco legal y de manera acordada con los ayuntamientos un procedimiento que simplifique y agilice la cesión de suelos para el desarrollo de vivienda protegida. En los últimos meses estamos advirtiendo cambios de actitud por parte de los ayuntamientos, nos están llegando suelos por parte de ellos. Comprenden que a diferencia de otros tiempos, es el momento de ceder suelos al Gobierno Vasco para que, en las mejores condiciones podamos construir vivienda protegida para que todo nuestro presupuesto se emplee en construir vivienda. Eso está pasando, pero lo siguiente que está pasando es que el Departamento puede terminar de colapsar si tenemos que ir municipio a municipio aprobando, redactando, confeccionando y tramitando convenios de cesión de suelo. Si tenemos un automatismo nos permitirá contar con un gran banco de suelo en el que poder planificar también políticas a medio y largo plazo».

4 Desarrollar un régimen sancionador en zonas tensionadas

«Queremos desarrollar un régimen sancionador específico para aquellos propietarios que incumplan las medidas derivadas de las zonas tensionadas. Tenemos el deber de proteger a las personas poniendo límite a los incrementos de los precios del alquiler, evitando la exigencia desmesurada de garantías o las presiones para que los inquilinos asuman obligaciones que no le corresponden», y ha puesto el ejemplo de las localidades francesas cercanas como Angel, San Jaun de Luz, Biarritz o Hendaya, «muchos de ellos con alcaldes conservadores, asumen con naturalidad que haya un límite porque es invivible el mercado».

Ha informado de que próximamente «cerca el 20% de la población vasca va a estar en zonas tensionadas».

5 La prohibición de la actividad económica de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas

«Vamos a proponer la suspensión de las nuevas viviendas turísticas para que no se puedan incorporar al registro en las zonas tensionadas. No tiene demasiado sentido que si uno se declara zona tensionada y está reconociendo que tiene un problema para vivir, es decir, que la primera residencia esté en tela de juicio, uno siga permitiendo que se sigan creciendo y que sigan generando actividades económicas en los pisos. Para quitarle dramatismo a este asunto, suelo tratar de recordar que en décadas pretéritas convivíamos con bastante naturalidad con actividades económicas en pisos, primeros y segundos pisos donde había notarios, abogados o peluquerías y actividades económicas que deberíamos hacer entre todos un esfuerzo para que bajen a planta baja. Planta baja que, por cierto, en muchos casos son lonjas que están vacías».

Y ha puesto el caso de Errenteria. «En aquellos lugares que son zonas tensionadas no tienen derecho (las viviendas turísticas) de seguir recreciendo. Hay ya un parque de viviendas turísticas, pero no que siga creciendo. Y esto es importante porque, por ejemplo, ayuntamientos como Errenteria no ha sido hasta este mes que ha aprobado en pleno la suspensión de las licencias cuando ya se había declarado zona tensionada».