«Mi primo abusaba de mi hijo, me quedé completamente en shock»

«Descubrí que mi primo estaba abusando de mi hijo. Me quedé completamente en shock». Este ha sido el relato de la madre del menor ... que presuntamente sufrió múltiples agresiones sexuales por parte de su familiar. La representante legal del niño ha protagonizado la primera sesión del juicio este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa con su declaración testifical. También ha intervenido una conocida de la familia que convivía con ellos en el momento de los hechos y se ha visionado un vídeo de la declaración del menor, que en ese momento tenía 9 años.

El material audiovisual expuesto en la sesión ha servido para constatar un estado de «bloqueo y afectación» en el menor, que está siendo sometido a un «tratamiento para mejorar su forma de relacionarse». Después, la madre de la víctima ha relatado cómo descubrió, por boca de su propio hijo, los presuntos abusos de su primo. «En agosto de 2022 una conocida que vivía con nosotros me cuenta que mi primo entraba mucho a la habitación de mi hijo y que él lloraba mucho. Entonces, pregunté al niño si le hacía daño pero sólo me dijo que le molestaba. En ese momento negó cualquier tocamiento».

Pero el momento de la confesión llegó meses más tarde, en enero de 2023, cuando el menor se derrumbó frente a su madre. «Decía que su tío le hacía daño, que le tocó el trasero y le introdujo el pene. Tenía miedo porque le amenazó con romperle la consola y pegarle». Los supuestos hechos sucedían cuando la progenitora no se encontraba en su domicilio. «Yo me iba pronto de casa a trabajar y él se ocupaba de mi hijo, y es ahí cuando se metía en su cama y le hacía daño. Me quedé completamente en shock porque son mi hijo y mi primo. Los dejaba a su cargo porque era la única persona a la que podía acudir, confiaba en él».

«No quería volver a casa»

También ha explicado el último episodio de agresión que supuestamente sufrió el menor. «Me contó que entró en su habitación, se acostó con él, le bajó los pantalones, los calzoncillos y le hizo daño en el pene. Entonces el niño se negó y él le pegó». Los hechos se remontan a la época en la que los tres convivían en otra casa del barrio de Egia, antes de mudarse a la vivienda que compartieron entre 2021 y 2023. «Me dijo que le introdujo el pene en varias ocasiones, en ambos domicilios. Me lo contaba llorando. Estaba más contento cuando comíamos en otra casa. Me comentaba que no quería volver a la nuestra».

En el testimonio de la persona que convivía con ellos, que era una conocida de la familia, se ha destacado un momento en el que descubrió al procesado en el interior de una habitación junto al menor. «Para mí era normal verles juntos porque eran familia. Cuando su madre se iba a trabajar, él entraba a la habitación, sacaba al niño y se lo llevaba a su cuarto, en varias ocasiones. Pero oí gritar al niño 'no, que no quiero', y al acusado decirle 'sólo un ratito'. Entré al cuarto, él estaba de pie y el niño acostado, y el acusado le hizo un gesto al menor para que se callara».

La ronda de declaraciones testificales ha continuado con la intervención de la madre del presunto agresor. «Si yo hubiera visto a mi hijo hacer algo así, le habría denunciado yo misma. No me enteré de estos hechos hasta pasado un tiempo. No me explico por qué está pasando esto», ha expresado la testigo, que convivía junto a su hijo y la familia de la víctima en su domicilio.

Las declaraciones de los testigos han finalizado con el testimonio del hermano del acusado, que ha negado que éste sea capaz de llevar a cabo los hechos de los que se le acusan. «Tengo dos hijas pequeñas y se las dejaría a mi hermano sin ningún problema para que cuidara de ellas», ha dicho.

Por su parte, la médico forense en sustitución del autor de los informes referentes al caso ha resumido el contenido de dichos documentos: «En la exploración física no se detectó ninguna lesión, pero esto ni afirma ni desmiente que haya habido una agresión. Es posible que haya una penetración y que no haya lesiones objetivables».

«Relación normal de tío a sobrino»

La sesión ha concluido con la declaración del procesado, que ha negado rotundamente los hechos. «Todo lo que han dicho las personas que me acusan es falso, son todo mentiras. Nunca le realicé ningún tocamiento, ni le penetré. Tampoco le agredí, era una relación normal de tío a sobrino».

El Ministerio Fiscal mantiene lo precisado en el escrito y acusa al procesado de un «delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años con prevalecimiento de relación de superioridad y empleo de violencia e intimidación». Reclama para él una pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve el contacto regular y directo con menores durante 15 años adicionales a la pena que en su caso se aplique.

También pide una indemnización de 20.000 euros, libertad vigilada durante diez años y una orden de alejamiento de 200 metros sobre su víctima durante ocho años adicionales a la pena impuesta. El juicio ha quedado visto para sentencia.