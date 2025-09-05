El precio de la vivienda se encarece otro 12,4% en Euskadi y supera los registros del bum inmobiliario

El encarecimiento del mercado residencial en Euskadi parece imparable. Desde hace un año, los inmuebles acumulan incrementos por encima del 10%, niveles incluso superiores a ... los registrados en los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la tendencia: el precio de los pisos libres se disparó un 12,4% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024, el mismo avance que se había anotado ya en los tres primeros meses.

El balance publicado por el INE refleja que el mercado inmobiliario vasco encadena seis trimestres de subida ininterrumpida, en la misma línea que a nivel estatal, donde el encarecimiento es de un 12,7% de media, el mayor registro desde que en 2008 estallara una burbuja inmobiliaria que dejó miles de promociones a medio construir, arrastró al sistema financiero, disparó la morosidad hipotecaria y abrió la puerta a una de las crisis económicas más graves de las últimas décadas. El aumento, además, no tiene visos de contenerse. Lo viene advirtiendo desde hace tiempo la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia, que en su último informe ya puso sobre la mesa que «si no hay cambios» y la «actividad del sector se mantiene en niveles actuales» los preciosn (el metro cuadrado de la obra nueva ya está por encima de los 4.000 euros) seguirán 'in crescendo'.

Los portales especializados apuntan en la misma dirección y prevén que el coste de los inmuebles –convertido ya en la principal preocupación de los vascos según todas las encuestas– seguirá al alza durante 2025. Fotocasa, en un comunicado, considera que este encarecimiento es «lógico» ante la limitada oferta existente. En la misma línea, Caixabank Research advierte en un informe de la necesidad de impulsar la construcción de vivienda asequible para reequilibrar el mercado. En cualquier caso, recuerdan que el contexto actual es «muy distinto» al de la burbuja, ya que la situación financiera de los hogares y las entidades «es mucho más sólida».