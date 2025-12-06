Pedro Sánchez comparte su Spotify Wrapped: cantante favorito, canciones más escuchadas y edad musical El presidente del Gobierno también ha querido compartir sus gustos musicales en redes sociales

El pasado miércoles 3 de diciembre Spotify lanzó su famoso y tan esperado 'Wrapped', revelando las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de cada persona en 2025 y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha querido quedar atrás y también ha compartido sus gustos musicales en redes sociales.

«Veo que estáis comentando mucho vuestro 'Wrapped' ahora que estamos terminando 2025, así que me animo a compartir con vosotros también el mío», arranca diciendo Pedro Sánchez sobre el resumen anual que revela los hábitos de escucha dentro de la aplicación antes de compartir sus géneros más escuchados.

«Cool Jazz, Indie Rock, Electrónica, Rock y Art Pop. Me he animado durante estos últimos meses ha escuchar más electrónica. Bien me siento reconocido», admitía el presidente del Gobierno. «Madre mía, 83 años, pues lo llevo bastante bien», decía sorprendido y bromeando Pedro Sánchez refiriéndose a la novedad de la plataforma de este año en la que calcula la edad musical de una persona según de qué año es la música que se escucha.

La cantante más escuchada por Pedro Sánchez

En total ha escuchado 1084 canciones, aunque le han parecido «pocas». La canción más escuchada ha sido 'The Dream', de Joan As Police Woman: «Me encanta esta cantante», ha admitido sobre la cantante y productora estadounidense y «por supuesto» su álbum más escuchado es 'Lemons, Limes and Orchids' de la misma artista.

En cuanto a artistas, el presidente del Gobierno ha escuchado a 615 artistas, siendo los más escuchados Brad Mehldau, Destroyer, Bon Iver o Joan As Police Woman. «Es verdad que este año me ha dado por escuchar mucho jazz», ha concluido al final del vídeo Pedro Sánchez, diciendo que este 2025 ha escuchado «buena música, bastante ecléctica, y la número 1 no puede ser otra que Joan As Police Woman».