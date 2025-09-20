Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Incendio en O Bolo (Ourense) EP

Un nuevo incendio en A Fonsagrada eleva a tres los activos en Galicia

El fuego en Pantón ha calcinado ya 1.400 hectáreas

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:47

Galicia tiene activos tres incendios forestales, al de Pantón que calcina 1.400 hectáreas y al de O Bolo que afecta a 240 hectáreas, se ... suma el declarado en la noche de este sábado en A Fonsagrada.

