Siete de cada diez niños de 12 años tiene cuenta en redes sociales. ADOBE STOCK

Niños de 8 años ya sufren ciberacoso

El 9,2% de los chavales de Primaria ha sufrido vejaciones online, un problema que antes no se sufría hasta la adolescencia

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Los pediatras atienden estos días muchos dolores de tripa sin explicación. «Lo primero que buscamos es una causa física: apendicitis, algún trastorno intestinal... Descartado ... esto, el dolor sigue ahí, no es inventado. Y, a veces, es la somatización de algo más que los típicos nervios de la vuelta al colegio; es el miedo al bullying, que cada vez sufren más niños y a edades más tempranas». La advertencia la hace Pedro Gorrotxategi, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

