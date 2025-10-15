Navarra sumará dos nuevos radares en un mes y baraja instalarlos en la A-15 y la N-121-A La medida se enmarca en un nuevo plan para reforzar la seguridad vial. Las dos carreteras que conectan con Gipuzkoa son las que concentran una mayor siniestralidad en la comunidad foral

L. Ochoa y C. Remírez Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:00

El Gobierno de Navarra instalará en el plazo de un mes dos nuevos radares y estudia ubicarlos en la A-15 y la N-121-A, dos de las principales vías de conexión con Gipuzkoa y con mayor concentración de accidentes en la comunidad foral. La medida se enmarca dentro de un plan de refuerzo de la seguridad vial que busca reducir la siniestralidad en las carreteras navarras. En lo que va de año han fallecido 27 personas, 12 más que en el mismo periodo de 2024.

Navarra cuenta en la actualidad con 13 radares, 7 fijos y 6 móviles. La previsión del Ejecutivo foral es que en el plazo de un mes entren en funcionamiento dos nuevos cinemómetros que «probablemente» se colocarán en la A-15 y la N-121-A, dos vías muy transitadas por los conductores guipuzcoanos y que ya cuentan en la actualidad con dispositivos de control de velocidad. De hecho, el radar ubicado en la autovía de Leizaran a su paso por Lekunberri es el tercero que más multas pone.

Navarra anunció ayer una batería de medidas para reforzar la seguridad vial en sus carreteras y entre ellas está la instalación de dos nuevos radares. «Probablemente los coloquemos en la AP-15 y en la N-121-A, aunque el emplazamiento exacto aún está por determinar. En cualquier caso, se advertirá de su ubicación a los conductores. La apuesta es por la prevención y la reducción de velocidad, no por la sanción», explicó ayer el Director General de Interior, Salvador Díez.

Dentro de este nuevo plan también se van a realizar pruebas de radares de tramo para controlar la velocidad media y facilitar el análisis de las vías interurbanas.

Más controles a camiones en la N-121-A

Por su parte, la Policía Foral de Navarra va a reforzar la realización de controles, que se alternarán entre visibles y ocultos, con el objetivo de educar no sólo a quien se para, sino también a quien pasa y no ha visto el radar, para lo que se llevará a cabo un apoyo con panel de mensajería variable anunciando el control. Además, se van a realizar pruebas de alcohol a todas las personas notificadas, así como de drogas de forma obligatoria a todos aquellos que sobrepasen la velocidad que supone retirada de puntos.

Asimismo, se intensificarán los controles de camiones en la N-121-A y se llevará a cabo un patrullaje dinámico, con especial incidencia en las vías con mayor número de accidentes o con mayor gravedad en los últimos tiempos (AP-15, 40 al 44); AP-68, N-113 (90 al 103), teniendo en cuenta el reparto de vías con Guardia Civil.