Un museo de Bilbao recrea un atraco en sus instalaciones un días después del robo en el Louvre El simulacro ha consistido en el robo por parte de una banda internacional del histórico libro de Ordenanzas que se exhibía en la colección permanente del Museo marítimo de Bilbao

Un grupo de estudiantes vascos participan junto a la Ertzaintza en la redreación de un atraco en el Museo marítimo de Bilbao.

Un nutrido grupo de estudiantes de Secundario y Bachillerato de 18 colegios vascos se convirtieron este lunes en policías forenses en la recreación de un crimen ficticio en el Museo marítimo de Bilbao, en un simulacro que tuvo lugar tan solo unas más tarde del atraco perpetrado en el Museo del Louvre en el que cuatro asaltantes se hiceron con un botín que incluye nueve joyas de la colección de Napoleón y de los Reyes de Francia con un valor incalculable de millones de euros.

Se trata de una actividad enmarcada en el proyecto de educación STEAM «Forensic Science», que ya ha tenido lugar en años anteriores pero que esta vez ha levantado más interés entre los estudiantes ante la noticia de impacto del robo en el Louvre y que cuenta con la colaboración y participación directa en la iniciativa de la Jefatura de Policía Científica de la Ertzaintza.

En esta ocasión, el simulacro ha consistido en el robo por parte de una banda internacional del histórico libro de Ordenanzas que se exhibía en la colección permanente del Museo marítimo de Bilbao.

Para resolver este caso, el alumnado ha examinado los indicios y empleado técnicas forenses reales para identificar a los responsables y recuperar el valioso documento como fijación fotográfica y planimétrica de la escena o embalaje de las evidencias, entre ellas, huellas dactilares y muestras biológicas.

La recreación de este delito forma parte de la iniciativa «Forensic Science», del proyecto de Educación STEAM ('Science', 'Technology', 'Engineering', 'Arts' and 'Mathematics'), que busca despertar vocaciones científicas entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Profesiones STEAM

A través de la ciencia forense, este innovador proyecto, impulsado por la Ertzaintza y el Colegio Gaztelueta, desarrolla competencias transversales y despierta el interés del alumnado por profesiones STEAM como la de policía científica. El proyecto cuenta además con el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación y la colaboración de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque.

«Forensic Science» forma parte de la estrategia STEAM Euskadi y está incluida en el Catálogo STEAM SARE, que agrupa las principales iniciativas educativas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas dirigidas a los centros educativos de Euskadi. En su edición 2025-2026, este catálogo recoge 60 actividades, programas e iniciativas de orientación STEAM, consolidándose como una de las herramientas clave del ecosistema educativo vasco para acercar la ciencia y la innovación al alumnado.

Participan este año 32 colegios vascos, que desarrollarán competencias como el trabajo en equipo, la innovación, habilidades de investigación y pensamiento creativo y crítico a lo largo del curso escolar.

Además de la recreación, el programa incluye otras actividades formativas: prácticas de laboratorio en el Colegio Gaztelueta (Leioa), sesiones de formación online para profesorado y visitas a los laboratorios de la Ertzaintza. Al finalizar el curso, en junio de 2026, se presentarán las cinco mejores investigaciones escolares en un evento de clausura en la sede de la Policía Científica.

El proyecto integra de manera exitosa la ciencia y la tecnología con las artes y las humanidades, ya que incorpora aspectos relacionados con el arte, el contexto histórico que lo rodea y el Derecho. Los estudiantes ponen en práctica los conocimientos que están adquiriendo en sus centros escolares en las distintas disciplinas científicas y técnicas para analizar las evidencias recogidas en la escena del crimen, realizar una investigación siguiendo el método científico y llegar a unas conclusiones que defenderán ante la propia policía.