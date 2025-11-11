Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con Angelina Torres. Salvador Illa

Muere la mujer más longeva de España a sus 112 años

Nació en 1913 y el presidente de la Generalitat dio a conocer el fallecimiento a través de sus redes sociales

C.P.S.

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

Angelina Torres era la mujer más longeva de España, pero a sus 112 años de edad su vida llegó a su fin. Tuvo este registro durante catorce meses tras los fallecimientos de Maria Branyas -con el récord de longevidad de 117 años-, en abril de 2024, y Piedad Loriente en septiembre del mismo.

Angelina residía en Catalunya y se encargó el presidente de la Generalitat de dar a conocer la noticia a través de una publicación en la red social 'X' en la que expresó sus condolencias a los familiares. «Tuve el privilegio de conocer a Angelina Torres el año pasado. Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza», ha recordado Illa.

El presidente también ha destacado una frase que le dijo Angelina y que asegura que le marcó, que era 'Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca estrechas', e Illa añade: «Como le prometí, así lo haré».

Angelina nació en Bellvís (Lleida) en 1913 y es justo en Catalunya donde reside la persona que a partir de ahora hereda este registro. Carme Noguera Falguera, nacida en 1914 en Olot (Girona) será la persona que trate de romper el récord de Branyas.

