El médico Manuel Viso elige entre leche entera o desnatada: «Nos nutre y nos sacia más» El doctor asegura que «hay alimentos que pueden ser un poquito más calóricos, pero al ser más saciantes comes menos»

L. G. Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:55

El auge de las bebidas vegetales no ha conseguido desplazar a la leche de vaca, que continúa siendo la opción preferida por la mayoría de consumidores, seguida por la de oveja y cabra. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la leche natural es el producto íntegro procedente del ordeño higiénico y sin alteraciones. Pero la duda persiste: ¿qué tipo de leche es mejor, la entera o la desnatada?

El médico Manuel Viso, experto en hematología, recuerda que el verdadero problema está en el control de la dieta. «No engordamos por una comida o un alimento. Engordas por el balance que tú hagas», explica. Por eso, insiste en que no hay que demonizar un capricho ocasional como un helado o una pizza, pero sí conviene evitar abusar de los ultraprocesados.

Su recomendación pasa por priorizar los vegetales como base de la dieta, complementados con carnes y pescados, frente a desayunos calóricos a base de bollería. También sugiere picar entre horas solo si es necesario, pero con opciones saludables como fruta o frutos secos.

«Hay alimentos que son un poquito más calóricos, pero más saciantes»

Para Viso, la respuesta es clara: mejor la leche entera. No tanto por sus calorías, sino por su capacidad de saciar. «Hay alimentos que pueden ser un poquito más calóricos, pero al ser más saciantes comes menos», asegura para argumentar su elección de la leche entera sobre la desnatada.

El médico advierte de un error común: acompañar un vaso de leche desnatada con galletas procesadas, que resulta mucho menos saludable que un vaso de leche entera.

«Tomar la leche entera te va a saciar más, además de que conserva todas sus propiedades», insiste. Y recuerda que en la grasa se encuentran nutrientes esenciales como los omega 3 y vitaminas liposolubles —A, D, E y K— que se pierden al eliminarla.