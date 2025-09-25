Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años Aficionados y amigos del mundo del motor han querido despedirse de su compañero en redes sociales

Jueves, 25 de septiembre 2025

El mundo del automovismo está de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento el pasado 23 de septiembre de Francisco Javier Elortegui, más conocido como Jabi Elortegi, a los 49 años de edad en la localidad vizcaína de Gorliz.

Habitual de las carreras y rallyes, Elortegui era una persona muy popular en el circuito, como demuestran las numerosas muestras de cariño que desde diferentes federaciones y competiciones han querido brindarle sus compañeros en forma de despedida.

«Hoy el mundo del motor está de luto por la despedida de Jabi Elortegui. Desde la Peña Río Vallino queremos trasladar nuestro más sincero pésame junto con un abrazos muy muy fuerte a sus familiares, amigos y conocidos que guardan de él un bonito recuerdo como la hacemos nosotros. Hasta siempre amigo», han sido las palabras dedicadas desde la organización de la Subida a La Bien Aparecida de Ampuero, recuerdo que se ha sucedido en redes sociales por parte de amigos y aficionados del mundo del motor de Euskadi y otras comunidades cercanas.

«Desde la administración de este grupo lamentamos daros la noticia del fallecimiento de Jabi Elortegui. Un fuerte abrazo a tod@s y en especial a familiares y amigos de la víctima. Goian bego», le despedían desde el grupo de Facebook, Campeonato Vasco de Rallyes y Montaña, que cuenta con más de 6.000 miembros.