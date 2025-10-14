El instituto que lleva diez años sin viaje de estudios y quiere cambiar esa historia: «Será la primera vez que muchos alumnos salgan de su barrio» «Nuestros alumnos merecen tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Para muchos, será la primera vez que salgan de su barrio o que vean el mar»

El IES Numancia, un instituto público situado en el barrio madrileño de Puente de Vallecas, vive estos días una auténtica ola de ilusión. Después de una década sin poder organizar un viaje de estudios para sus alumnos de último curso, un grupo de docentes ha decidido romper esa racha y buscar alternativas para hacerlo posible. Su idea, lanzar una campaña de crowdfunding que permita financiar parte del viaje y garantizar que ningún estudiante quede fuera por motivos económicos.

La iniciativa, liderada por David, uno de los profesores del instituto, nació de una reflexión sencilla: «Nuestros alumnos merecen tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Para muchos de ellos, este viaje no sería solo una excursión, sino la primera vez que salgan de su barrio o que vean el mar», explica en la descripción del proyecto.

El plan es organizar un viaje de tres días a Granada, donde los estudiantes podrán visitar la Alhambra, disfrutar de una jornada en la costa y compartir una experiencia que va mucho más allá del aprendizaje académico. «Queremos que este viaje sea una experiencia vital, una ventana al mundo y una inyección de autoestima para unos jóvenes que se esfuerzan cada día por construir su futuro», señala el equipo docente.

Trabajo en un instituto de barrio con una de las rentas más bajas de todo Madrid.



La respuesta ciudadana ha superado todas las expectativas. En apenas unos días, la campaña ha reunido más de 5.000 euros en donaciones, con la participación de casi doscientas personas. Todo comenzó a despegar cuando la historia se viralizó en Twitter, donde numerosos usuarios compartieron el enlace del crowdfunding y animaron a colaborar.

Para el profesorado del IES Numancia, el éxito de la campaña no solo supone un impulso económico, sino también un mensaje de esperanza y reconocimiento hacia su comunidad educativa. «Este viaje no se trata solo de llegar a un destino, sino de abrir horizontes y demostrar a los chicos que el esfuerzo y la colaboración pueden hacer realidad sus sueños», afirman.