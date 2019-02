HazteOir utiliza la imagen de Hitler y el mensaje '#StopFeminazis' para cuestionar la violencia de género TWITTER @hazteoir Arranca un nuevo autobús «contra el feminismo radical» y contra las leyes de género en vísperas de la huelga feminista del 8M AGENCIAS Jueves, 28 febrero 2019, 15:04

La asociación HazteOir.org ha arrancado un nuevo autobús contra el «feminismo radical» y para pedir al PP, Ciudadanos y VOX la derogación de las leyes de género, en concreto de la Ley de Violencia de Género de 2004 y de las normas LGTBI autonómicas. Está previsto que recorra varias ciudades de España hasta el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y de la huelga feminista.

'No es violencia de género. Es violencia doméstica' es el mensaje elegido en esta ocasión por HazteOir, que incluye un segundo lema: 'Las leyes de género discriminan al hombre' y menciona directamente a los líderes del PP, Ciudadanos y VOX, a los que insta a derogarlas. Además de estos mensajes, HazteOir utiliza la figura del dictador de la Alemania nazi, Adolf Hitler, que aparece dibujado con la cara maquillada y con el símbolo feminista en su gorra.

La iniciativa, que ha sido presentada este jueves en el aparcamiento del Estadio Santiago Bernabéu en el Paseo de la Castellana, finalizará durante la jornada del 8M con la entrega de firmas ciudadanas --que se recogerán durante esta semana en la web 'wwwhobus.es'--. Se entregarán en las sedes de esos tres partidos en la capital, donde ese día está prevista la convocatoria de una manifestación.

La intención es que este jueves y viernes el autobús esté circulando por las calles de Madrid y que se acerque a las sedes del PP, Ciudadanos y VOX. El resto de días, hasta el viernes 8 de marzo, el vehículo dará «la vuelta a España», pasando por Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz y Pamplona.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de la campaña, Luis Losada, ha justificado su lanzamiento en el marco de los comicios generales del próximo 28 de abril. «La Ley de Violencia de Género ha supuesto una violación del principio de igualdad y violación del principio de presunción de inocencia y, desgraciadamente, no ha solucionado el problema que pretendía solucionar, que era el número de mujeres muertas a manos de sus parejas», ha argumentado.

Según ha dicho Losada, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género -aprobada en diciembre de 2004 y avalada por el Tribunal Constitucional- «no funciona» y «discrimina» a los hombres. Esta norma define la violencia de género como la que perpetra un hombre sobre una mujer con la que ha tenido una relación de pareja o sobre los hijos de ella.

Desde HazteOir, sostienen que desde su puesta en marcha la media de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas «ha aumentado». «Lo que estamos pidiendo es que se enfrente de una vez esta realidad con recetas nuevas porque la receta vieja ha demostrado que no funciona. Si seguimos insistiendo en las mismas recetas el resultado va a ser lamentablemente el mismo», ha sentenciado.

Violencia con «axiomas ideológicos»

A su juicio, «hay un problema de violencia», pero «no hay una violencia con axiomas ideológicos como plantea la ley, que dice que existe una violen hacia la mujeres por el hecho de ser mujer y eso es falso. »Existe violencia hacia la mujer, hacia los hombres, hacia los niños, hacia los ancianos...«, ha agregado.

De acuerdo a datos oficiales, desde el año 2003 un total de 984 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Preguntado si le constan cifras similares de asesinatos de hombres, Losada ha destacado que «hay estadísticas» que reflejan que «la cifra de hombres muertos a manos de sus mujeres o parejas es entorno el 20% de la violencia doméstica», que es la que se produce entre miembros del núcleo familiar, independientemente del vínculo.

«Son dramas que hay que afrontar de manera conjunta, y sin clichés ideológicos», ha apostillado, insistiendo en su rechazo a la ley de violencia de género. «La ley dice que hay una relación de poder del hombre hacia la mujer, para mí es absolutamente falso. No observo que las mujeres sean ciudadanas de segunda clase, lo son en plena capacidad e igualdad, exactamente igual que los hombres y con mismos derechos», ha recalcado.

Para él, es «bastante evidente que hay una discriminación en el ámbito penal», ya que «la pena si un hombre maltrata a su mujer es superior a si una mujer maltrata a un hombre». «Eso claramente viola en principio de igualdad», ha declarado.

Inicio y fin de la campaña en Madrid

El autobús de la asociación podrá circular por las calles de Madrid de acuerdo a la normativa municipal, ya que entra dentro de la «libertad de expresión», según confirman a Europa Press fuentes del Ayuntamiento. No se puede desautorizar salvo que haya «un delito de odio muy flagrante» en el mensaje, ni tampoco se puede paralizar de manera cautelar porque no incumple la ordenanza de publicidad exterior, ya que no es publicidad comercial.

«Se ha estudiado este caso, se ha estudiado el mensaje y dentro del marco de la libertad de expresión puede circular por Madrid», inciden estas mismas fuentes. En cualquier caso, apuntan que el Gobierno «le parece anacrónico», teniendo en cuenta la que campaña se va a realizar en vísperas de la huelga feminista, así como la «cantidad» de asesinadas por violencia de género y casos de maltrato.

El Ministerio del Interior retiró la condición de utilidad pública a Hazte Oír, pero eso «no afecta» a la puesta en marcha de este autobús, ya que la pérdida de esa denominación no conlleva su prohibición ni la exclusión del registro de asociaciones, solo se suprimen sus beneficios fiscales, según precisan estas fuentes municipales a Europa Press.