HABE comenzará en otoño la acreditación de los nuevos perfiles lingüísticos

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes que en la convocatoria de exámenes del próximo otoño de HABE pueda comenzar a acreditar los nuevos ... perfiles lingüísticos, el asimétrico y el parcial, establecidos en el Decreto de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco. «El objetivo fundamental del Decreto es garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía en todas las Administraciones y en todo el sector público y profundizar en el uso del euskera», ha explicado la consejera de Cultura y Política Lingüística Ibone Bengoetxea.

Los denominados 'Perfiles Lingüísticos Asimétricos' buscan «adecuar mejor» los perfiles lingüísticos a las funciones y necesidades de cada puesto de trabajo, responder «a la realidad de las tareas» y tener en cuenta la situación en cada institución que conforma el Sector Público. Es decir, se abre la puerta a que en un puesto de trabajo se reclamen competencias orales y escritas distintas. Según ha avanzado el Gobierno Vasco, en la mayoría de los casos las competencias orales tienen «mayor importancia o peso». Así, se habla de niveles nivel B2C1 -nivel B2 escrito y nivel C1 oral- o nivel B1B2 -B1 escrito y B2 oral-.

Por su parte, los 'Perfiles Lingüísticos Parciales' buscan que personas discapacidad puedan acreditar habilidades lingüísticas adaptándose a sus características: que las competencias orales y auditivas se exceptúen en el caso de las personas sordomudas o que las personas con discapacidades psíquicas deban acreditar «solo el nivel de comprensión oral y auditivo en euskera».

El decreto, hoja de ruta

El nuevo Decreto de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público, presentado en febrero de 2024 y que sustituía al texto de 1997, marcó la hoja de ruta del proceso. El objetivo era «adaptar los criterios de normalización lingüística a los nuevos tiempos», además de garantizar la «coordinación de todo el sector público vasco». Y es que la norma de 1997 dejaba fuera a Osakidetza, Ertzaintza, Justicia y Educación. Ahora se abre la puerta a que las 150.000 plazas que componen el sector público puedan «actualizar los perfiles lingüísticos y adaptarlos a las funciones y necesidades de cada puesto», señala la nota.

No es la única variación, aunque esta también estaba contemplada en la redacción de la nueva norma, que sustituía a la anterior de 1997. Además, se realizarán tres modificaciones técnicas en la Orden, vinculadas a la acreditación de todos los niveles en los euskaltegis, siempre que se den las condiciones académicas para ello; a aspectos jurídicos relacionados con el programa de gratuidad para el aprendizaje del euskera; y a la mejora de la eficacia en el proceso de acreditación de las convocatorias de exámenes.