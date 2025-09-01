Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un alumno se dispone a hacer un examen de HABE en el recinto ferial de Ficoba, en Irun. F. de la Hera

El Gobierno Vasco destina 3 millones a los estudiantes de euskera que han acreditado su nivel

Política lingüística ·

HABE abre el 1 de septiembre el plazo para pedir la subvención que se concede al alumnado que ha alcanzado el perfil pretendido durante el pasado curso

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:03

El Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) ha abierto el 1 de septiembre la convocatoria para la solicitud de subvenciones para los estudiantes ... de euskera que durante el curso 2024/25 han acreditado una determinada capacitación. Esta línea de ayudas, cuya petición estará abierta hasta el 3 de noviembre, cuenta con una dotación presupuestaria de 2.975.000 euros.

