El Gobierno Vasco destina 3 millones a los estudiantes de euskera que han acreditado su nivel

El Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) ha abierto el 1 de septiembre la convocatoria para la solicitud de subvenciones para los estudiantes ... de euskera que durante el curso 2024/25 han acreditado una determinada capacitación. Esta línea de ayudas, cuya petición estará abierta hasta el 3 de noviembre, cuenta con una dotación presupuestaria de 2.975.000 euros.

Se pueden beneficiar de ella alumnos y alumnas que hayan superado en el euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje del euskera la prueba de evaluación de dominio de la lengua o hayan acreditado un nivel de euskera de HABE o equivalente durante el curso 2024/25.

El alumno o la alumna podrá obtener la cantidad abonada en concepto de matrícula durante los cursos 2023/24 y 2024/25, habiendo un límite máximo por cada nivel superado o acreditado: 600 euros para el A1, 800 euros para el A2, 900 euros para el B1, 1.000 euros para el B2, 700 euros para el C1 (en caso de alumnos nacidos en 1995 y después), 150 euros para el C1 (en caso de alumnos nacidos en 1994 o antes) y 100 euros para el C2.

En los últimos cinco años HABE ha subvencionado a 28.300 estudiantes que han adelantado la matrícula y han recibido después, una vez superado el nivel pretendido, la correspondiente ayuda institucional.